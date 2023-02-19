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    壯觀！「粉紅超跑」回鑾駐駕伸港福安宮 信眾「站」無虛席

    白沙屯媽祖昨天深夜10點駐駕伸港福安宮，現場信眾大爆滿，盛況空前。 （縣議員賴清美提供）

    白沙屯媽祖昨天深夜10點駐駕伸港福安宮，現場信眾大爆滿，盛況空前。 （縣議員賴清美提供）

    2023/02/19 17:13

    〔記者湯世名／彰化報導〕苗栗白沙屯媽祖9天8夜進香之旅進入尾聲，昨天（18日）深夜10點駐駕彰化縣伸港鄉福安宮，警方預估現場信眾可能多達10萬人，縣議員賴清美親身體驗被人潮「拱著」前進、現場「站」無虛席。賴清美說，去年白沙屯媽祖鑾轎僅在廟埕停留數分鐘即離去，並未駐駕，但人潮也有約5萬人，昨晚信眾人數比去年幾乎多1倍，盛況空前。

    白沙屯媽祖鑾轎昨天凌晨從雲林北港朝天宮起轎，由於時間緊迫，以急行軍方式，昨晚10點就抵達伸港鄉福安宮，路途長達近80公里僅歷時22小時，大批隨行的信眾十分辛苦。

    白沙屯媽祖昨晚10點駐駕福安宮，福安宮廟埕內外信眾大爆滿，縣長王惠美、縣議員賴清美及福安宮管委會人員都到場迎接，今天凌晨1點準時起駕，沿省道台17線前進，台17線頓時成為媽祖大道，行經中彰大橋進入台中市交界處時，彰化警方將勤務交給台中市警方接手，沿省道台61線西濱快速道路下方繼續前進。

    依警方粗估昨晚湧入福安宮的信眾人數高達10萬人，縣議員賴清美也夾在爆滿信眾中被拱著前進，她說當時現場擠爆，堪稱是「站」無虛席。去年「粉紅超跑」雖有來福安宮，但僅在廟埕門口盤旋數分鐘後即離去，並未駐駕，今年大家無不盼望媽祖鑾轎能駐駕福安宮，大家虔誠祈拜，果真獲得媽祖應許駐駕3小時。今年整座廟宇內外擠爆人潮，估計比往年都還要多，應該與疫情解封等因素有關。

    賴清美說，2015年5月福安宮大火，近千坪的宮廟陷入火海，有300多年歷史的開基媽祖被燒成黑炭，鎮殿媽祖也燒得焦黑，廟方在正殿前搭建臨時供奉處安奉倖存的爐主媽祖，信眾哭紅眼，神奇的是，白沙屯媽祖南下進香隊伍，經由海線來到福安宮「雪中送炭」，與倖存的爐主媽祖進行會香，為福安宮加持，伸港鄉的信眾在友廟熱情問候下感到格外溫暖。

    白沙屯媽祖昨天深夜10點駐駕伸港福安宮，現場信眾大爆滿，盛況空前。 （縣議員賴清美提供）

    白沙屯媽祖昨天深夜10點駐駕伸港福安宮，現場信眾大爆滿，盛況空前。 （縣議員賴清美提供）

    白沙屯媽祖昨天深夜10點駐駕伸港福安宮，警方預估現場信眾可能多達10萬人，現場「站」無虛席。 （縣議員賴清美提供）

    白沙屯媽祖昨天深夜10點駐駕伸港福安宮，警方預估現場信眾可能多達10萬人，現場「站」無虛席。 （縣議員賴清美提供）

    白沙屯媽祖昨夜駐駕伸港福安宮，縣議員賴清美（左2）與福安宮管委會人員迎接。 （縣議員賴清美提供）

    白沙屯媽祖昨夜駐駕伸港福安宮，縣議員賴清美（左2）與福安宮管委會人員迎接。 （縣議員賴清美提供）

    白沙屯媽祖昨天深夜10點駐駕伸港鄉福安宮，警方預估現場信眾可能多達10萬人，人數是去年1倍，盛況空前。 （縣議員賴清美提供）

    白沙屯媽祖昨天深夜10點駐駕伸港鄉福安宮，警方預估現場信眾可能多達10萬人，人數是去年1倍，盛況空前。 （縣議員賴清美提供）

    白沙屯媽祖昨天深夜10點駐駕伸港福安宮，信眾找時間補眠。 （縣議員賴清美提供）

    白沙屯媽祖昨天深夜10點駐駕伸港福安宮，信眾找時間補眠。 （縣議員賴清美提供）

    白沙屯媽祖今天凌晨1點從伸港福安宮起駕後沿省道台17線進入台中市，大批信眾跟隨，盛況空前。 （縣議員賴清美提供）

    白沙屯媽祖今天凌晨1點從伸港福安宮起駕後沿省道台17線進入台中市，大批信眾跟隨，盛況空前。 （縣議員賴清美提供）

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