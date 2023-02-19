蓋鳥屋、花漾驛站、近水學塘 彰化東螺溪打造水鳥樂園

彰化東螺溪，為彰化母親之河，流經彰化平原9個鄉鎮，造就肥沃的台灣穀倉。（記者張聰秋攝）

2023/02/19 15:31

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化舊濁水溪（又稱「東螺溪」）是候鳥棲息大本營，為改善上游段綠廊環境，水利署補助縣府經費，進行石埤橋至舊鐵橋約8.3公里水綠廊道工程，縣府規劃沿岸興建鳥屋、花漾驛站、近水學塘、欒樹廣場和觀夕平台，希望最快在2024年底，要讓東螺溪蛻變成野鳥的新天堂樂園、民眾賞花看夕陽的新天地。

全長約34公里的東螺溪，為彰化母親之河，流經彰化平原9個鄉鎮，造就肥沃的台灣穀倉，但水質長期遭畜牧廢水污染和民眾亂丟垃圾、泥沙淤積，縣長王惠美和長期關注東螺溪整治和環境改善議題的立委謝衣鳯，共同向中央請命，爭取前瞻基礎建設計畫中之一「全國水環境改善計畫」，提出「東螺溪水環境整體改善計畫」總計爭取7.66億元改善經費，其中之一東螺溪（石埤橋至舊鐵橋）水綠廊道遊憩工程，經費約2.48億元。

縣府水利資源處長馬英傑表示，縣長王惠美重視東螺溪風華再現，感謝立委謝衣鳯幫忙爭取經費，要求水資處、環保局、農業處共同成立專案推動小組，在各局處共同努力下，石埤橋至舊鐵橋水綠廊道遊憩工程，目前進入設計階段，工程期約18個月，水資處希望今年4月完成細部設計規劃和上網招標，順利的話，希望2024年底完工，重新找回美麗的彰化母親之河。

縣府辦過說明會向二林、溪湖和埔鹽3鄉鎮的鄉親，說明工程內容，包含一道（河岸廊道串聯慢行系統）、三園（水鳥樂園、東螺印象、水樣綠廊等整合地域脈絡主題），以及五亮點，建欒樹廣場、近水學塘、觀夕平台、花漾驛站、天盛鳥屋等新設施。

馬英傑指出，東螺溪是彩鷸、高蹺鴴、反嘴鴴等野鳥棲息之地，新增設施以打造野鳥棲息地和提高民眾遊憩空間為主軸，又以在石埤橋到溪湖橋段興建鳥屋、賞花站和近水學塘，營造水鳥樂園的棲息地，在代馬橋至溪湖橋興建台灣欒樹廣場做為環境教育訓練之地，在舊鐵橋至代馬橋蓋觀夕平台，夕陽西下，遊客到此看落日餘暉，樂活又愜意。

彰化東螺溪河堤沿岸綠林環繞，綠意盎然。（記者張聰秋攝）

彰化東螺溪上游綠廊環境改善計畫，規劃在河道旁興建近水學塘、賞花驛站、天盛鳥屋，打造水鳥新樂園。（圖由縣府水資處提供）

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