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    首頁　>　彰化縣

    父植物人母嬤皆亡 彰化兄妹檔租屋到期獲鄰居與善心人相助

    彰化伸港一對兄妹檔，父親植物人長年在醫院，母親與阿嬤接連過世，各界人士聚集討論如何給兄妹最好的安排。（賴清美提供）

    彰化伸港一對兄妹檔，父親植物人長年在醫院，母親與阿嬤接連過世，各界人士聚集討論如何給兄妹最好的安排。（賴清美提供）

    2022/12/20 23:32

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣伸港鄉一對分別就讀高三、國一的兄妹檔，父親腦溢血變成植物人長期待在醫院，母親前往醫院探視途中車禍身亡，全靠阿嬤照顧這對兄妹，不料阿嬤日前也突然身體不適病逝，眼看租屋即將到期，阿嬤名下帳戶卻只有311元，令各界聞之鼻酸。在各界關心與協調下，這對兄妹檔將搬到隔壁鄰居家，善心企業家也願意給兄妹每人每月5000元，直到離開學校為止！

    賴清美表示，這戶人家她在幾年前就去關懷過，當時是兄妹的媽媽過世，還好這對兄妹還有阿嬤的照顧，如今阿嬤也走了，就剩下兄妹兩人，兄妹倆想到房租要4500元，阿嬤的帳戶只有311元，就讓人心疼兄妹的未來生活該怎麼辦。

    社會處表示，這對兄妹的阿嬤每月領有身障生活津貼、中低收入老人生活津貼、老年及遺囑年金等，兄妹的父親因長期安置在醫院，縣府有提供醫療及看護費用補助，今年已累積達18萬元。而阿嬤的喪葬費用，慈善團體也捐助9萬元，也會進行後續生活的協助與照顧。

    賴清美今天與縣府社會處等相關人員，討論這對兄妹的未來安排，由於兄妹的叔叔住在台南，就算接兄妹去住還要再另外租房子，兄妹也表達希望能夠就近居住，可以方便去醫院探視父親，剛好目前租屋處的隔壁鄰居小孩，跟這對兄妹感情很好，鄰居願意讓兄妹搬過去住，生活費方面再由社會處來幫忙。

    賴清美說，她有認識一位鹿港的善心老闆，這次就主動說要給兄妹每人每月5000元，直到他們兩人踏出校園為止，而房東也願意寬限搬家日期。社會有很多善心人都來幫忙兄妹，她相信這是最好的安排，讓兄妹可以安心平安的完成學業。

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