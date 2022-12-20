國賓影城不來彰化了！ 市民失望喊：又被騙了嗎

彰化市光復路郵局拆除興建大樓示意圖，原本規劃國賓影城進駐，如今卻傳出國賓影城解約不來了。（郵局提供）

2022/12/20 21:12

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化市光復路郵局與國賓影城在2019年簽約，引進全市第一家複合式影城，原訂明年完工，如今卻被民眾發現工程停工。彰化郵局人員證實，國賓影城已終止租約，正在辦理調整建築規劃中。

彰化市光復路郵局舊址位於彰化火車站前，許多人期待郵局原址拆除改建的大樓，能夠有國賓影城進駐，如今卻完全沒有見到完工的影子，有民眾主動寫信詢問，中華郵政回覆，「彰化光復路郵局與國賓影城股份有限公司改建合作案，因國賓影城公司另有營業規劃考量已終止租約，本公司刻正辦理調整建築規劃中，爰暫停相關工程作業，後續仍將持續進行本案基地改建計畫，並綜合考量區域發展及市場、商業活動變化，將空間使用作最適當的規劃。」

民眾把中華郵政的回覆分享到網路社群，許多彰化人見了難以置信，但彰化郵局人員證實，國賓影城已終止租約，而原本拆除舊建物改建新大樓，就是配合國賓影城的設計，如今國賓影城不來了，建物規劃必須調整，評估未來用途再重新設計。

彰化市光復路郵局舊址是超過50年歷史的老建物，原本計畫拆掉重建為地下3樓、地上6樓複合式商業大樓，地下樓層規劃停車場，1、2樓續做郵局營業用途，3到6樓規畫經營影城、美食廣場及健身運動中心，基地面積564坪，樓地板高達3000多坪，新建築外觀以石材為主，打造現代化簡約風格。

國賓影城確定不來彰化市後，許多彰化人大喊「又被騙了嗎？」也質疑中友百貨彰化店為何還不見動工的進度，難道又是一場空嗎？

彰化縣建設處長劉玉平說，光復路郵局原址拆除重建大樓案，目前尚未收到相關變更設計的申請。至於中友百貨彰化店部分，一切都按照進度在走，目前已完成交通環境評估，正要進入都市設計審查階段，接下來才是申請建照。

彰化市長林世賢說，中友百貨要興建彰化店，已繳交5000萬元保證金，雙方合約也簽了，預計2025年開幕營運，這將是彰化縣的第一家百貨公司，也會有影城、美食餐廳進駐。

彰化市的電影院在彰化大戲院吹熄燈號後，只剩下彰化火車站旁的台灣大戲院，也是彰化市唯一一家。

國賓影城不來彰化了！民眾貼出詢問中華郵政有關彰化光復路郵局拆除改建進度，把中華郵政回覆貼到網路社群。（取自PTT）

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