日夜溫差10度 田尾玉女小番茄寒害裂果損失4成

彰化溪湖、田尾地區適合種植玉女小番茄，每到過年前開始進入產季，不過今年寒流強勁，出現不少裂果狀況。（記者陳冠備攝）

2022/12/20 18:36

〔記者陳冠備／彰化報導〕寒流發威，彰化地區出現日夜溫差10度以上的變化，白天太陽高照氣溫超過20度，入夜後氣溫驟降至10度以下，忽冷忽熱狀況讓彰化縣田尾鄉一處種植玉女小番茄的果園出現不少裂果，吳姓農民無奈表示，小番茄近日準備採收，但有近4成遭寒害襲擊，造成收入減少，今年只能勒緊褲帶過年。

彰化溪湖、田尾地區有不少人種植玉女小番茄，每到過年前開始進入產季，不過今年入冬後首波寒流強勁，加上日夜溫差大，在戶外生長的小番茄就容易受到寒害，有農民因此損失將近4成，但接下來仍持續有寒流，農民「看天吃飯」只能加緊採收。

「今年寒流來得又早又猛！」吳姓農民表示，種植小番茄多年，第一次在12月就遇到強勁的寒流，加上輻射冷卻效應影響日夜溫差，白天氣溫可以超過20度，晚上又降到8度、9度，氣溫反覆無常，植物也是「凍抹條」，造成小番茄裂果頻頻，初步統計至少損失4成。

吳姓農民說，雪上加霜的是，這次寒流夾帶水氣，產生霜風凍露水，也影響農作物生長，未來幾日還有寒流，已不敢想像損失有多大，只能先搶收降低損失。

彰化縣政府農業處表示，針對12月首波寒流，農業處目前未收到鄉公所反應有嚴重農損的報告，但有少數魚塭工作魚凍斃狀況產生，不過影響範圍未達到災害補助標準，農業處呼籲，21日起將有一波強烈冷氣團南下，民眾仍須嚴防寒害，以免作物受損。

農民指出，寒流發揮加上日夜溫差大，產生凍露水，小番茄冷到受不了而發生裂果情形。（記者陳冠備攝）

吳姓農民無奈表示，第一波寒流造成裂果損失將近4成，但接下來仍有寒流，農民「看天吃飯」只能加緊採收。（記者陳冠備攝）

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