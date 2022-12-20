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    挺國產！彰化區漁會春節禮盒 首見龍膽石斑

    挺國產海鮮！彰化區漁會春節禮盒年年熱銷，總幹事陳諸讚（中）表示，今年首度把龍膽石斑魚納入禮盒。（記者劉曉欣攝）

    挺國產海鮮！彰化區漁會春節禮盒年年熱銷，總幹事陳諸讚（中）表示，今年首度把龍膽石斑魚納入禮盒。（記者劉曉欣攝）

    2022/12/20 16:13

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕「國產海鮮」挺起來！彰化區漁會年年推出的春節禮盒都是人氣暢銷年貨，今年首次把龍膽石斑納入，特級禮盒更有特大等級的午仔魚，把最好的國產魚留給國人品嘗！

    彰化區漁會總幹事陳諸讚表示，由於中國暫停台灣石斑魚、午仔魚等水產品進口，這次推出的春節禮盒，也特別納入石斑魚與午仔魚，其實，這兩種魚都非常好吃，只是以往產量大多是供應外銷，今年因為有充足的數量，才能成為海鮮春節禮盒選項。

    陳諸讚強調，國人喜歡在年節採買鯧魚，以往春節禮盒也有白鯧，但因為今年白鯧每尾1斤以上的數量非常稀少，價格跟著大漲，每尾1斤以上的白鯧從去年900元漲到了1400元，飆漲超過5成。所以，今年特級禮盒則把白鯧改為大尾的午仔魚，大尾的午仔魚每尾1斤的市價約在8、900元，吃起來口感完全不輸給白鯧，CP值更高。

    陳諸讚指出，今年許多民生物價都上揚，年節必備的草蝦也是上漲約1、2成，但區漁會因為日前剛在全國金融界奧斯卡的「台灣傑出金融業務菁業獎」當中，拿下「最佳ESG獎（基層金融組）」和「最佳農業金融獎」，因此決定以回饋精神，以優惠價格來推出春節禮盒。另外，烏魚子只有小漲，而最熱銷的蒲燒鰻禮盒降價1成，也就是從目前每公斤5尾賣1800元，直接降到1600元，以回饋消費者。

    今年民生物價都漲，彰化區漁會春節禮盒不只是凍漲，首度納入龍膽石斑，禮盒供應龍膽石斑魚片與石斑魚一尾。（記者劉曉欣攝）

    今年民生物價都漲，彰化區漁會春節禮盒不只是凍漲，首度納入龍膽石斑，禮盒供應龍膽石斑魚片與石斑魚一尾。（記者劉曉欣攝）

    彰化區漁會春節禮盒往年都以白鯧最受歡迎，今年特大白鯧太稀少，改成國產的大尾午仔魚，為挺國產海鮮，還有龍膽石斑魚片一盒。（記者劉曉欣攝）

    彰化區漁會春節禮盒往年都以白鯧最受歡迎，今年特大白鯧太稀少，改成國產的大尾午仔魚，為挺國產海鮮，還有龍膽石斑魚片一盒。（記者劉曉欣攝）

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