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    氣溫驟降鮮肉消防隊員裸身籲保暖 網歪樓：身體需要滅火

    彰化縣消防局第二大隊臉書網站貼出消防猛男裸上身帥照，呼籲大家注意保暖，瞬間讓人眼睛一亮引起熱議。（翻攝彰化縣消防局第二大隊臉書）

    彰化縣消防局第二大隊臉書網站貼出消防猛男裸上身帥照，呼籲大家注意保暖，瞬間讓人眼睛一亮引起熱議。（翻攝彰化縣消防局第二大隊臉書）

    2022/12/20 10:45

    首次上稿 12/19 20:33
    更新時間 12/20 10:45

    〔記者陳冠備／彰化報導〕今年冬天第一波寒流報到，平地氣溫驟降10度以下，彰化縣消防局第二大隊為了呼籲民眾注意保暖，在臉書貼出消防隊員赤裸上身的猛照，並要求大家「身材再好，還是要記得穿衣服」，結果網友紛紛歪樓留言，「不冷了，身體還需要滅火」、「好帥，再一張」，彰化消防局也立刻再補一張猛男照，並再度呼籲大家要穿衣服，引起熱烈議論。

    其實這名「鮮肉隊員」是田中消防分隊26歲的呂宗翰，他全身半裸僅穿著消防褲，上身露出結實的胸肌跟腹肌，再搭配迷人笑容，「又猛又萌」讓民眾瞬間忘記有寒流來襲。

    網友甚至在貼文底下留言，「好帥」、「真的帥到不要不要的」、「簡直是余文樂mix楊勇緯」、「一張不夠，快交出IG」等語，沒想到消防小編也相當配合丟出呂宗翰第二張半裸猛照，結果立刻有人回覆，「我要跟他拍婚紗照，他穿這樣就可以了」、「天氣很冷但我的身體很熱需要滅火」，讓小編哭笑不得，最後又補上第三張宗翰穿上厚重外套的照片，表示今天真的很冷，外頭風大還下雨，小鮮肉穿上衣服了。大家要注意保暖喔。

    沒想到獲得廣大迴響！第二大隊小隊長劉駿禹表示，為免消防宣導太制式教條，能吸引大家注意，所以出動大隊裡的小鮮肉拍照宣傳，果然順利引起討論，達到宣傳目的。他也翻出2019年呂宗翰分發新生生存訓練前影片，片中不只有呂宗翰招牌可愛的靦腆笑容，還有其他生力軍訓練時的影片，個個充滿熱血與帥氣。

    彰化消防局第二大隊大隊長葉明波說，年輕人發揮創意進行消防宣傳很棒啊！讓更多民眾注意保暖重要性，達到宣傳效果，他也提醒，寒流來襲時室內空氣也要保持流通，尤其是陽台有安裝瓦斯熱水器，若全部門窗緊密，很容易發生一氧化碳中毒危險，以及使用電暖器也要注意使用，不要太靠近棉被，以免過熱引起火災。

    田中消防分隊26歲的呂宗翰，露出結實的胸肌跟腹肌再搭配迷人笑容，「又猛又萌」讓民眾忘記有寒流來襲。（翻攝臉書）

    田中消防分隊26歲的呂宗翰，露出結實的胸肌跟腹肌再搭配迷人笑容，「又猛又萌」讓民眾忘記有寒流來襲。（翻攝臉書）

    最後消防小編附上鮮肉隊員穿衣照，並表示，「今天真的很冷，小鮮肉穿上衣服了。大家要注意保暖喔。」（翻攝臉書）

    最後消防小編附上鮮肉隊員穿衣照，並表示，「今天真的很冷，小鮮肉穿上衣服了。大家要注意保暖喔。」（翻攝臉書）

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