2度敗選疑情緒失控 男子持刀砍傷前妻

員林市楊姓里長候選人，選後疑似酒後失控，跟前妻發生爭執時持刀砍人，造成前妻受傷，楊男被捕後依家暴、殺人未遂等罪嫌移送法辦，並聲押獲准。（記者陳冠備攝）

2022/12/19 17:06

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣員林市楊姓男子2度參選里長，本屆再度競選失利，日前他幾杯黃杯下肚後，脾氣開始暴躁，跟同住的前妻發生口角，最後竟然拿刀怒砍對方，造成前妻傷可見骨，警方獲報後緊急將女子送醫，幸無大礙。警方表示，衝突應是情感問題跟選舉無關，但楊男衝動行為，檢警訊後依家暴、殺人未遂等罪嫌移送法辦，並聲押獲准。

據了解，56歲楊男於11日晚間自家喝酒，其間與同住的前妻發生口角，突然情緒失控，持菜刀對前妻怒砍數刀，前妻趕緊躲避，但手部仍遭砍傷，當場血流如注，傷可見骨，家人見狀趕緊報警，警護人員火速抵達才遏止楊男衝動行為。

附近鄰居表示，楊男曾任社區協會理事長，對公眾事務熱心，曾參與2屆里長競選，可惜都沒能獲選，他與前妻離異許久，近年似乎和好又回來同住，不過偶爾還是聽得到兩人爭吵聲，沒想到這次吵架竟見血，認為楊男應是落選後心情不好，又跟前妻吵架，加上酒後情緒失控而釀成大禍。

警方表示，該案發生於本月11日晚間9點左右，初步調查，楊男平時與前妻就會因情感問題吵架，當天楊男有酒後情緒不穩現象，又跟前妻爭吵，遂持刀砍傷前妻，衝突是情感導致，應跟選舉無關。

警方說，楊男酒醒後對砍人行徑表示相當後悔，但警方訊後依家暴、殺人未遂等罪嫌移送地檢署偵辦，檢方訊後認為楊男涉嫌犯行為5年以上重罪，且有逃亡、反覆犯罪之虞，向法院聲請羈押獲准。

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