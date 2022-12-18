傻眼！賓士男「全裸下車」逛民宅 辯全身燥熱更年期發作
〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣二林鎮安樂街日前出現一名開著賓士車男子，他全身赤裸下車，大喇喇的走進民宅騎樓，不斷對著屋內跟晾曬衣服觀望，屋主透過監視器驚呼變態，也覺得像日本動漫「進擊的巨人」中赤裸巨人一樣恐怖，趕緊報警。該男子今晚到案說明表示，他因為更年期到了全身躁熱，所以才會脫光光到處走，警方對男子說法感到傻眼，訊後依違反社維法將他函送法辦。
有民眾在臉書「爆廢公社二館」貼文指出，「有不明男子半夜全裸開車到二林鎮某住宅區，還一戶一戶探查，覺得可怕，不知道是吸毒吸ㄎ一ㄤ還是精神病患者，已報警處理」等語，並附上一段影片，顯示一名全身脫光男子從一輛賓士車下車，他走進民宅騎樓，對著一排晾掛的衣服東張西望，隨後又走到隔壁戶觀望，駐足約2至3分鐘，然後駕車離開。
男子異常舉動令屋主驚覺遇到變態，也覺得是危險人物，因此將監視器畫面剪成短片，標題被配上動漫「進擊的巨人」主題曲，貼文臉書，提醒大家注意，影片立即引起議論，民眾留言表示「也太可怕了」，也有網友也驚呼「二林出現進擊的巨人了」。
屋主表示，當時全家人已入睡，隔日監視器發訊息告知有人侵入，他檢查發現，竟然有位全身赤裸的男子進到騎樓裡面，不發一語只對曬衣服的地方看，然後又走到隔壁，因為附近住的都是老人跟小孩，覺得男子舉動「怪怪的」已構成妨礙風化了，決定報警。
二林警分駐所表示，該案發生在15日凌晨約2點半，今（18日）早獲報後循線追查該車輛是為外縣市，通知車主到案說明，晚間一名年近60歲男子到案，他供稱，可能是更年期到了，晚上睡不著又很躁熱，所以才會沒穿衣服開車出門晃晃，對此警方表示存疑，經查賓士男並無相關前科，但訊後仍依違反社會秩序維護法將他函送法辦。