傻眼！賓士男「全裸下車」逛民宅 辯全身燥熱更年期發作

男子全身光溜溜走進一戶戶民宅騎樓亂晃。（民眾提供）

2022/12/18 21:45

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣二林鎮安樂街日前出現一名開著賓士車男子，他全身赤裸下車，大喇喇的走進民宅騎樓，不斷對著屋內跟晾曬衣服觀望，屋主透過監視器驚呼變態，也覺得像日本動漫「進擊的巨人」中赤裸巨人一樣恐怖，趕緊報警。該男子今晚到案說明表示，他因為更年期到了全身躁熱，所以才會脫光光到處走，警方對男子說法感到傻眼，訊後依違反社維法將他函送法辦。

有民眾在臉書「爆廢公社二館」貼文指出，「有不明男子半夜全裸開車到二林鎮某住宅區，還一戶一戶探查，覺得可怕，不知道是吸毒吸ㄎ一ㄤ還是精神病患者，已報警處理」等語，並附上一段影片，顯示一名全身脫光男子從一輛賓士車下車，他走進民宅騎樓，對著一排晾掛的衣服東張西望，隨後又走到隔壁戶觀望，駐足約2至3分鐘，然後駕車離開。

男子異常舉動令屋主驚覺遇到變態，也覺得是危險人物，因此將監視器畫面剪成短片，標題被配上動漫「進擊的巨人」主題曲，貼文臉書，提醒大家注意，影片立即引起議論，民眾留言表示「也太可怕了」，也有網友也驚呼「二林出現進擊的巨人了」。

屋主表示，當時全家人已入睡，隔日監視器發訊息告知有人侵入，他檢查發現，竟然有位全身赤裸的男子進到騎樓裡面，不發一語只對曬衣服的地方看，然後又走到隔壁，因為附近住的都是老人跟小孩，覺得男子舉動「怪怪的」已構成妨礙風化了，決定報警。

二林警分駐所表示，該案發生在15日凌晨約2點半，今（18日）早獲報後循線追查該車輛是為外縣市，通知車主到案說明，晚間一名年近60歲男子到案，他供稱，可能是更年期到了，晚上睡不著又很躁熱，所以才會沒穿衣服開車出門晃晃，對此警方表示存疑，經查賓士男並無相關前科，但訊後仍依違反社會秩序維護法將他函送法辦。

彰化二林日前發生一名全身赤裸男子半夜跑進一住宅區民宅騎樓亂晃，屋主等人發現脫光光遛鳥，驚呼變態。（翻攝爆廢公社二館）

賓士男全身赤裸跑進民宅家騎樓亂晃，屋主驚覺男子模樣像極動漫「進擊的巨人」變態又恐怖。（翻攝爆廢公社二館）

屋主親友在臉書爆廢公社二館貼文指出，有男子半夜全裸進入二林一處住宅區，覺得可怕。（翻攝臉書）

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