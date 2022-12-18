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    嚴防寒流！彰化漁民幫虱目魚移池防凍死 廠商贈保溫器助暖

    寒流來襲，彰化縣芳苑鄉魚塭養殖戶，頂著冷風把文蛤池內的虱目魚移池到較深的水池禦寒。（記者陳冠備翻攝）

    寒流來襲，彰化縣芳苑鄉魚塭養殖戶，頂著冷風把文蛤池內的虱目魚移池到較深的水池禦寒。（記者陳冠備翻攝）

    2022/12/18 18:39

    〔記者陳冠備／彰化報導〕今年入冬第一波寒流來襲，平地低溫下探8度以下，不少民眾躲進屋裡避寒，不過彰化縣芳苑鄉魚塭養殖戶，必須趕緊把飼養的虱目魚移池到較深的水池禦寒，以減少寒害損失。彰化縣養殖協會理事長楊福錦表示，面對這波寒流大家嚴陣以待，幸好事前有廠商提供保溫加熱器，提高魚池溫度，為養殖戶們雪中送炭。

    彰化西部沿海適合養殖魚塭，當地漁民喜歡在文蛤池內共養虱目魚、台灣鯛等鹹水魚類，尤其需要飼養虱目魚當工作魚吃青苔，確保文蛤池放養穩定，但是文蛤池較一般魚塭水淺，每當寒流過境，不耐寒的虱目魚經常冷到「翻肚」，讓漁民大受損失，今年漁民提早作業，將虱目魚先撈到較深的水池，避免魚凍死。

    楊福錦表示，今年6、7月間豪雨不斷，造成當地文蛤產量減少，災損近億元，沒想到今年寒流又提早快一個月，漁民不堪連番災損，這2天忙著把虱目魚撈到保溫效果較佳的深水池，以免虱目魚大量凍死。

    今年靠科技助暖！楊福錦說，以往漁民會用補水的方式提高魚池水溫，可是效果有限，通常虱目魚在低溫10度以下就可能凍死，所以遇到低溫寒流也沒輒，對此有廠商利用科技化，研發打水保溫加熱器，將熱空氣打入魚塭中，使水溫提高3到5度，魚塭溫度從11度提高到14度至16度，如此魚群就能保暖。

    他也說，不過這套設備高達20多萬，目前廠商贈送約10套給當地漁民使用，希望未來政府能提供補助給有需要的漁民，讓漁民不用再看天吃飯。

    為免寒害凍死，漁民將虱目魚移池到較深的水池禦寒。（記者陳冠備翻攝）

    為免寒害凍死，漁民將虱目魚移池到較深的水池禦寒。（記者陳冠備翻攝）

    虱目魚不耐寒，低於10度水溫就可能翻肚凍死。（記者陳冠備翻攝）

    虱目魚不耐寒，低於10度水溫就可能翻肚凍死。（記者陳冠備翻攝）

    有廠商研發魚塭保暖器新設備，將熱空氣打入魚塭中使水溫升高，養殖戶開心，終於可以靠科技助暖。（記者陳冠備翻攝）

    有廠商研發魚塭保暖器新設備，將熱空氣打入魚塭中使水溫升高，養殖戶開心，終於可以靠科技助暖。（記者陳冠備翻攝）

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