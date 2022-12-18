彰化新港十八庄送大爐 信徒擠爆福安宮

彰化縣無形文化資產的「彰化新港十八庄送大爐」活動今天下午在伸港福安宮熱鬧登場，大批信徒把廣場擠得水洩不通。（記者張聰秋攝）

2022/12/18 17:23

〔記者張聰秋／彰化報導〕一年一度、彰化縣無形文化資產的「彰化新港十八庄送大爐」活動，今由今年值年爐主曾家村正安宮恭送媽祖暨聖大爐回伸港福安宮，再由縣長王惠美及福安宮代表舉行稟告上蒼儀式，下週將再由明年值年爐主汴頭村永慶宮再迎接媽祖與聖大爐一起回村供奉，一個村莊接棒祭祀媽祖，行動傳承百年廟會文化。

福安宮各村里也準備飯擔、三牲，還有陣頭、賽豬羊、收兵祭典等儀式，一切依循古禮，大批信徒熱情參與，漂亮的煙火、鞭炮聲響徹雲霄，陣頭敲鑼打鼓，大家以辦喜事的心情共同見證盛會。

慶典活動從天上聖母收兵、送大爐、叩謝平安等等，王惠美、伸港福安宮主任委員曾添進等人與會，王惠美說，活動藉由十八庄15村里輪值祭祀聖大爐，讓在地每個村莊都有機會將聖大爐迎至村莊祭祀，有了媽祖靈力加持，祈求地方年年風調雨順、國泰民安、五穀豐登，且將珍貴的無形文化資產傳承下去。

「彰化新港十八庄送大爐」於2020年登錄為彰化縣第7個民俗類無形文化資產，共有18庄15村里共同參與送大爐活動，每年都會由一個村莊擔任爐主宮，今年由聖大爐曾家村正安宮交回福安宮，明年聖大爐為汴頭村永慶宮。

福安宮主委曾添進說，福安宮共有15個村里輪流擲筊擔任聖大爐爐主，明年度新爐主由汴頭村永慶宮擔任，各村都全面動員，有錢出錢、有力出力，把活動辦得熱鬧風光。

聖大爐輪值的方式，以和美與伸港等15村里為單位，每15年一輪，而15村里長為聖大爐的爐主代表，稱為「得大爐」或「中大爐」；送大爐的日子在每年冬至前，由福安宮主委及該年爐主村擲筊決定，值年爐主要在3個月前開始準備豬公、羊公、安排陣頭人員、製作答謝聖大爐的金牌等，藉此感謝媽祖庇祐。

「彰化新港十八庄送大爐」於2020年登錄為彰化縣第7個民俗類無形文化資產，共有18庄15村里共同參與送大爐活動，每年都會由一個村莊擔任爐主宮，今年由聖大爐曾家村正安宮交回福安宮，明年聖大爐為汴頭村永慶宮。 （記者張聰秋攝）

媽祖暨聖大爐回伸港福安宮，一週後將再由明年值年爐主汴頭村永慶宮再迎接媽祖與聖大爐一起回村供奉。（記者張聰秋攝）

「彰化新港十八庄送大爐」活動今天下午在伸港福安宮循古禮完成，儀式隆重熱鬧。（記者張聰秋攝）

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