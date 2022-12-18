好冷！彰化1天51件救護案 4人無呼吸心跳送醫急救

今年首波寒流來襲，彰化縣從昨天早上8點到今天早上8點非創傷的OHCA救護有4人，比平常多。（彰化縣消防局提供）

2022/12/18 09:37

〔記者張聰秋／彰化報導〕寒流急凍全台，各地氣溫溜滑梯，氣象局預報今天冷一整天，彰化地區下探10度以下；彰化縣消防局統計，從昨天早上8點到今天早上8點，24小時全縣急病救護51件，其中有4人是非創傷OHCA無呼吸心跳，醫師提醒，老年人、慢性病患者，務必要強化頭頸和手腳保暖措施，按時服藥。

這4人年齡都在60歲以上，最長者90歲，彰化縣消防局指出，OHCA表示救護人員出勤時，患者處在無心跳和呼吸狀態，並非猝死，緊急送醫急救亦有極高的機率恢復心跳及呼吸，消防局無法確認OHCA發生原因。

中央氣象局預報，今天寒流發威，整天天氣非常寒冷，彰化市、芬園、竹塘、溪州、二林等鄉鎮白天下探10度，仍不超過14度，長時間偏冷，請民眾留意低溫特報，外出務必備妥保暖外套。

消防局表示，寒流發威最重要的是保暖，家中有長者或三高（高血糖、高血脂、高血壓）族群，盡量要小心、不要出外，真要出外的時候一定要再次加強保暖，可圍比較長的圍巾保護頸部，頭部可以戴帽子、雙手戴手套保暖，同時不要緊閉家裡的門窗，保持通風，洗澡時若有頭暈、嘔吐等，可能一氧化碳中毒，請立即開窗通風、打119協助送醫治療，使用電暖器具更要特別留意用電安全，遠離易燃物，以防萬一。

寒流發威，彰化地區今天白天都很冷，部分鄉鎮下探10度以下。（圖擷取氣象局官網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法