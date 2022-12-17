不再吃飯配沙！彰化縣環保局一石二鳥妙計 濁水溪裸露地變綠地

彰化縣環保局2年多來透過抑制揚塵計畫，處理超過1000公噸的葡萄藤枝條、花稈、碎木等農漁產品「垃圾」，同時解決濁水溪風飛沙問題。（彰化縣環保局提供）

2022/12/17 17:19

〔記者張聰秋／彰化報導〕一石二鳥！彰化縣有清不完的農業廢棄物，還有河床裸露揚塵污染空氣等問題，環保局想出「綠覆蓋」方法，拿葡萄藤枝條、花梗、行道樹枝幹碎木為祼露地披上「外衣」，覆蓋光禿土地抑制河床揚塵，效果出奇的好，2年多來解決上千噸垃圾更成功驅趕揚塵，決定擴大實施。

在第四河川局的同意下，彰化縣環保局2020年啟動濁水溪河床覆蓋裸露地抑制揚塵計劃，希望解決揚塵問題，同時減輕焚化爐焚燒枝條處理壓力，用葡萄收成剪下的藤枝、鄉鎮市公所修剪行道樹產生的枝條輾碎成碎木，以及田尾花卉市場拍賣後殘貨花梗，覆蓋在河床裸露沙地，透過枯枝條和碎木滋養土壤，讓不毛之地慢慢長出小草，光禿禿的砂石地搖身成綠油油的綠地，沒有裸露地，揚塵問題自然隨之消失。

環保局長江培根說，2年多來已經處理700多公噸葡萄藤枝條，好幾百噸碎木、菊花花梗，重量超過1000多公噸，於效果真的不錯，明年實施地點擴大到濁水溪下游接近出海口，第四河川局預計再找20公頃河床祼露地供環保局使用，地點靠近出海口，覆蓋的內容物也會以牡蠣殼為主，如此一來也能解決牡蠣殼無處堆放問題，更讓揚塵污染空氣的殺傷力越降越低。

河床裸露地覆蓋枯枝，好比穿上「外衣」，原本光禿地長出小草，成了綠地。（彰化縣環保局提供）

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