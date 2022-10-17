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    活化央廣鹿港分台！ 黃秀芳支持打造「國家級廣播聲音園區」

    央廣鹿港分台的入口造型簡潔有力，非常具有現代感。（記者劉曉欣攝）

    央廣鹿港分台的入口造型簡潔有力，非常具有現代感。（記者劉曉欣攝）

    2022/10/17 19:35

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕點亮鹿港小鎮下一個百年的文化觀光盛世！民進黨彰化縣長候選人黃秀芳今天會勘中央廣播電台鹿港分台，黃秀芳表示，這不只是鹿港的珍寶，也是國家級的聲音寶庫，她將全力支持打造為「國家級廣播聲音園區」，4年前王惠美提出政見要活化卻沒作為，就讓她來做！

    黃秀芳今天與立委陳秀寶、文化部官員會勘央廣鹿港分台，黃秀芳實地走訪央廣，才發現央廣真是寶地，光是佔地就大約35公頃，原本以為外面只是排水溝，結果竟是護城河，就是要保護裡頭當年耗費上億元、在冷戰時代反制中央心戰宣傳的廣播相關設備，還有國內首座室內型變電所。

    黃秀芳表示，鹿港小鎮是觀光小鎮，鹿港市區有豐富的古蹟文化景點，只要央廣鹿港分台好好保存、好好規劃，就將是鹿港小鎮下一個百年最閃亮的文化觀光的亮點，也將把鹿港觀光帶入全新的高度。

    黃秀芳指出，央廣鹿港分台是全台灣央廣保存最完整的分台，每個初次踏入的人都是讚嘆再讚嘆，目前央廣也有意朝「國家級聲音園區」規劃發展，她也將全力支持，未來她當上縣長，也將積極整合相關資源，而舊宿舍區也能朝新世代音創中心規劃，提供年輕一輩聲音與音樂創作的空間。

    黃秀芳強調，央廣有片廣大的綠地，這是彰化縣民長期最期待的綠意空間，也是為鹿港小鎮打造觀光新世紀預留最好的新世界。現在縣長王惠美在4年前曾提出要活化央廣，要打造傳藝中心，如今連進度都沒有，既然王惠美身為鹿港的女兒都不做，就讓她來做，為鹿港留住央廣，活化央廣，為鹿港提供華麗轉身的的機會。

    民進黨彰化縣長候選人黃秀芳（圖前排左二）今天與立委陳秀寶（圖前排左三）、縣議員楊妙月（圖前排左一）等人會勘央廣鹿港分台。（記者劉曉欣攝）

    民進黨彰化縣長候選人黃秀芳（圖前排左二）今天與立委陳秀寶（圖前排左三）、縣議員楊妙月（圖前排左一）等人會勘央廣鹿港分台。（記者劉曉欣攝）

    彰化縣長候選人黃秀芳（圖右一）與立委陳秀寶（圖前排右二）會勘央廣鹿港分台。（記者劉曉欣攝）

    彰化縣長候選人黃秀芳（圖右一）與立委陳秀寶（圖前排右二）會勘央廣鹿港分台。（記者劉曉欣攝）

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