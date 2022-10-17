離譜！8次酒測值破1最後還逼近2 酒駕累犯重判2年

彰化洪姓男子酒駕不勝酒力，怠速停在路中間睡著了，直到警方敲窗才驚醒，經酒測為1.91，嚴重超標。示意圖，非當事人。（資料照）

2022/10/17 19:07

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化洪姓男子經常酒後開車，卻又不勝酒力，發生自撞或是開到馬路中間睡著等狀況，他自2002年起至今已有8次酒駕，每次酒測值酒精濃度都超過1.0毫克，皆依公共危險罪法辦，不過洪男服完刑後變本加厲，近日又連續酒駕被逮，酒側值分別高達1.26跟1.91，彰化地檢署分罪起訴並要求法官處以重刑。彰化地院審理，認為洪男已惡名昭彰仍不知悔改，合併判處2年徒刑。

判決書指出，洪男（64歲）於今年3月間酒後上路卻忘記繫安全帶被警方攔查，經酒測值為1.26，同年6月10日早上10點，洪男又酒後上路，駕駛小貨車行駛在二林鎮莊敬街時突然不勝酒力，怠速停在路中間睡著了，直到警方敲窗才驚醒，經酒測為1.91，嚴重超標，警方訊後全依公共危險罪偵辦。

彰化地檢署承辦檢察官表示，洪男酒駕紀錄罄竹難書，經查從2002年至今已有8次酒駕，且每次酒測值都超過1.0，最低為1.02，最嚴重的是這次1.91，前6次分別處以罰金1.8萬、4月、6月、7月、8月、10月徒刑，但洪男仍劣性不改，今年又2次酒駕被逮，顯見其全然無視酒後駕車高危險性，罔顧大眾交通往來安全，因此起訴後予以從重量刑。

洪男坦承酒駕，辯稱只喝米酒或啤酒也無撞到人。彰化地院審理，洪男有多次酒駕公共危險罪記錄，猶不知悔改，仍無照駕駛自用小貨車上路，顯見其未能記取教訓，故有使其入監接受矯正之必要，兩罪分處徒刑1年與1年2月，應執行2年。全案可上訴。

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