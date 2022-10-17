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    首頁　>　彰化縣

    只有簡體字版？八卦山大佛風景區導覽手冊挨批 彰縣府澄清

    有民眾到彰化八卦山大佛風景區遊客中心拿中文簡介，卻只拿到簡體字版，還以為是自己看錯了。（記者劉曉欣攝）

    有民眾到彰化八卦山大佛風景區遊客中心拿中文簡介，卻只拿到簡體字版，還以為是自己看錯了。（記者劉曉欣攝）

    2022/10/17 17:45

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化淪陷了？彰化市陽明里里長林振瑞表示，有朋友到彰化旅遊，在八卦山大佛風景區遊客中心拿導覽手冊，竟然現場只有簡體字版，沒有繁體字版，質疑「彰化縣是不是被中國統治了？」；縣府澄清，架上舊版繁體字版已索取完畢，只剩下簡體字版。架上新版的中文簡介就只有繁體字版。

    林振瑞指出，台灣有自己的繁體中文版，中國才用簡體字，就像去中國旅遊，中國相關資料也不可能印繁體中文版。台灣人來到彰化旅遊，卻拿不到繁體字的簡介，反而是拿到簡體字版，現場還有日文、英文，就是沒有繁體中文版，這是把台灣人當作什麼？這不是本末倒置嗎？

    縣府城觀處強調，這是因為舊版旅遊簡介有印繁體字、簡體字版，但因為繁體字版本都被拿光了，才會架上舊版只剩簡體字版。新版的中文旅遊簡介，就只有印繁體字版本。

    城觀處指出，新版旅遊簡介除了中文以外，還有英文、日本與泰文等版本，而有關簡體字版本部分，則是延續前縣長卓伯源、魏明谷的作為。因此，觀光不分國籍，觀光簡介也不該染上政治色彩。

    不過，彰化縣議員候選人楊子賢強調，就算是因為舊版繁體字旅遊簡介被拿光，只剩簡體字版，但這代表行政單位在程序上出現了疏失，因為明明這兩年多來，在疫情衝擊下，很少有國外遊客，面對國旅市場，卻無法提供繁體字版的旅遊簡介，還要說彰化縣要推廣觀光，吸引觀光客到訪，實在讓人難以相信。

    彰化市陽明里里長林振瑞的朋友到彰化來玩，卻只拿到簡體字版的觀光簡介，不滿台灣人卻要看簡體字版的說明。（取自臉書社團《彰化人大小事》）

    彰化市陽明里里長林振瑞的朋友到彰化來玩，卻只拿到簡體字版的觀光簡介，不滿台灣人卻要看簡體字版的說明。（取自臉書社團《彰化人大小事》）

    彰化縣府澄清，舊版的中文觀光簡介，同時有繁體字版與簡體字版，只是繁體字版已索取完畢。（取自臉書社團《彰化人大小事》）

    彰化縣府澄清，舊版的中文觀光簡介，同時有繁體字版與簡體字版，只是繁體字版已索取完畢。（取自臉書社團《彰化人大小事》）

    彰化縣新版的中文觀光簡介，只有繁體字版。（記者劉曉欣攝）

    彰化縣新版的中文觀光簡介，只有繁體字版。（記者劉曉欣攝）

    彰化縣新版的觀光簡介，有繁體中文、英文、日本與泰文。（記者劉曉欣攝）

    彰化縣新版的觀光簡介，有繁體中文、英文、日本與泰文。（記者劉曉欣攝）

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