彰化永靖園藝景觀產業園區開幕 600萬「壽娘子」吸睛

永靖園藝景觀產業園區開幕，業者大手筆搬來一座巨型「壽娘子」盆景，並當場開價600萬元，引起眾人驚呼。（記者陳冠備攝）

2022/10/16 19:26

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣永靖鄉是全國苗木生產重鎮，彰化縣政府爭取前瞻基礎建設計畫經費8900萬元，成立「永靖鄉園藝景觀產業園區」，預計打造園藝祕境的集中地，經過2年多建設終於完工，目前出租率超過8成，今日舉行開幕，有園藝業者搬出價值600萬元的「壽娘子」當鎮園之寶，成功吸引不少目光。

永靖鄉有「苗木之鄉」美譽，彰化，縣政府為提供園藝景觀業者一個苗木造景展示空間，將廢棄公墓規劃為佔地7.6公頃的永靖園藝景觀產業園區，2018年動工，2020年9月完工，其中園區規畫15個單位，目前已出租13個。

彰化縣長王惠美昨日與經濟部中小企業處副處長陳秘順等人為園區進行開幕剪綵，園區已有7家業者進駐，並將不少盆栽、苗木移植，已能漸漸窺出「彰化新祕境」的雛形，其中更有業者大手筆，搬來一座巨型「壽娘子」盆景，並當場開價600萬元，引起眾人驚呼。

王惠美表示，彰化縣是全國面積最大的景觀苗木生產地，其中永靖鄉的苗木栽培技術及景觀造景設計水準聞名全國，永靖園藝景觀產業園區成立後，就可跟隔壁的「花的故鄉」田尾鄉公路花園、溪州鄉的溪州公園串連成一條「台一線賞花觀光廊道」，希望未來結合旅遊業、住宿業等發展2日遊觀光產業，提供更多民眾來彰化拍祕境、「拈花惹草」的好去處。

彰化縣永靖園藝景觀產業園區開幕，未來可望提供園藝景觀業者一個苗木造景展示空間。（記者陳冠備攝）

彰化縣長王惠美（右5）與經濟部中小企業處副處長陳秘順（右4）等人為園區進行開幕剪綵。（記者陳冠備攝）

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