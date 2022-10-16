淨灘就是做功德！ 王惠美：白海豚誤食塑廢恐致死

彰化伸港溼地進行淨灘，共撿了800公斤垃圾。（記者劉曉欣攝）

2022/10/16 19:06

〔記者劉曉欣／彰化報導〕輕度颱風尼莎來襲，彰化縣風雨不大，縣府今天在伸港溼地舉辦淨灘活動，共清出800公斤垃圾。縣長王惠美表示，淨灘就是在做功德，因為彰化海邊有白海豚，萬一白海豚不慎誤食塑膠廢棄物，都會造成受傷或是死亡。

王惠美今天出席伸港溼地淨灘活動，因為今天有颱風來襲，王惠美特別請參與淨灘的民眾注意安全，待在沿岸的消波塊以內就好，不要跑到消波塊外面了。

王惠美今天也與彰化區漁會共同簽署「彰化縣海洋油污染緊急應變支援合作協議備忘錄」，特別針對彰化縣海域一旦發生海洋油汙染事件時，將由彰化區漁會來提供協助，媒合船舶來支援海上應變，在縣府方面則是支援應變資材與設備，並持續監督污染者進行改善，降低對海洋生態與漁業的損失。

王惠美強調，彰化縣海岸線長度約有61公里，其中有37公里由21個單位團體來認養，至於還沒有認養的部分，將會持續尋找熱心團體來協助。同時，在地漁民與蚵農也成立「環保海上艦隊」，在出海工作也順手清除海漂垃圾，目前已清除將近3000公斤海漂垃圾。

王惠美指出，彰化海邊有白海豚，萬一誤食塑膠廢棄吸管等廢棄物，都很可能會造成致命性的傷害，因此，淨灘活動就是做功德，助人也助己。今天淨灘活動共清除800公斤垃圾，其中，一般垃圾占了500公斤；資源垃圾占了300公斤。

彰化伸港溼地進行淨灘，共撿了800公斤垃圾。（記者劉曉欣攝）

彰化縣長王惠美（圖左四）與彰化區漁會簽署合作備忘錄，針對有船舶在海上出現油污染時，共同進行合作提供援助。（記者劉曉欣攝）

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