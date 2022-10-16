彰化變「流標縣」？ 議員候選人細數王惠美還有「蓋捷運」吹牛政見

彰化縣議員候選人吳為杰臉書貼文，彰化不需要流標縣長。（翻攝吳為杰臉書）

2022/10/16 17:08

〔記者陳冠備／彰化報導〕總統蔡英文15日第四度到彰化縣輔選站台，她抨擊現任縣長王惠美執政不力，讓彰化太多前瞻基礎建設的計畫一再流標，讓彰化縣快成了「流標縣」，不少彰化民眾深有同感，並細數田尾怡心園再造計畫、清水岩溫泉露營區戶外湯屋等破億工程至今都還未完工，一拖再拖，民進黨彰化縣議員候選人吳為杰說，4年前王惠美還高喊「捷運到南彰化才有發展」口號，如今想起根本就是吹牛政見。

吳為杰今（16）日在臉書貼文指出，王惠美在擔任立委時，就是一位敲鑼打鼓反對中央前瞻計畫的立委，直到要選縣長才變一個人說要討前瞻計畫，但王惠美擔任縣長4年來，又以財政為由保守施政，致使重大建設無法順利推動一再流標，行政效率差到讓彰化成為「流標縣」等語，民進黨彰化縣長參選人黃秀芳隨即也在官方臉書專業批評，王惠美當初就是阻擋「鹿港國家歷史風景區」預算的人，「起家厝都不顧，還好意思嫌別人」。

黃秀芳貼文也指出，竹塘鄉衛福大樓招標一共流標9次、彰化八卦山大佛修復工程也流標了9次、另外，彰化漁港開發案 8 度招標才得標，以及大埔截水溝堤岸道路拓寬工程也是發包工程多次流標，使原本26億的預算增加到34億，她質疑這些重大工程的發包預算、工期是否符合實際，以及契約條件是否合理，認為王惠美根本沒有針對現況提出調整甚至提出改善對策等。

吳為杰貼文也說，不只如此，包括南彰化地標「田尾公路花園怡心園」再造工程，斥資1.2億，拖了1年多沒完工，還衍生換廠商、合約糾紛官司等爛尾樓事件，另外社頭鄉清水岩溫泉露營區整建，縣府與中央共斥資4億，結果招商一再流標，去年雖然開幕露營區，但溫泉區湯屋沒半滴溫泉，讓民眾一邊泡湯一邊露營的夢想成了泡影，讓觀光客大罵「掉漆」，凸顯王縣長行政效率很差。

吳為杰指出，原物料及人工價格都會波動，能透過行政效率順利把工程發包出去，是一種節省公帑的表現，王惠美縣長卻推託無法發包都是外界因素，導致縣內許多重大工程都一再流標，這根本倒果為因。

吳為杰說，4年前他仍北漂工作，某日打開電視看見王惠美帶領群眾遊行，喊著「南彰化有捷運才能發展」等口號，身為財經專長的他一聽就覺得這政策在吹牛，根本不可行，而4年過去了，縣府成立專責單位了嗎，這不是騙選票，什麼是騙選票？彰化不要吹牛縣長，也不要流標縣長！

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