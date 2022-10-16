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    首頁　>　彰化縣

    王惠美只會甩鍋？ 黃秀芳︰起家厝都不顧還好意思嫌別人

    彰化縣長候選人黃秀芳抨擊王惠美只會甩鍋，縣內多項重大建設都一再流標，卻把問題甩鍋缺工缺料、物價上漲。（黃秀芳競選總部提供）

    彰化縣長候選人黃秀芳抨擊王惠美只會甩鍋，縣內多項重大建設都一再流標，卻把問題甩鍋缺工缺料、物價上漲。（黃秀芳競選總部提供）

    2022/10/16 16:58

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣長王惠美只會甩鍋？民進黨彰化縣長候選人黃秀芳表示，總統蔡英文批彰化縣是「流標縣」，王惠美就只會「牽拖別人」，說缺工缺料是全國現象；但王惠美從立委任內就反對前瞻計畫，家鄉鹿港溪整治都是前縣長魏明谷爭取的，「連起家厝都不顧的人，還好意思嫌別人」。

    針對黃秀芳的抨擊，王惠美競選總部表示，對此不再回應。

    黃秀芳指出，根據公共工程委員會統計，去年全國公共建設計畫執行率95.87％，不僅創下2年達95%以上的高標準，更是近14年來最高的執行率。但反觀由王惠美執政底下的縣府，竹塘衛福9次流標、八卦山大佛9次流標、彰化漁港8次流標，這根本就是行政效率太差，王惠美卻只會甩鍋中央，還說工程一再流標是全國性的問題。

    黃秀芳強調，王惠美在立委任內就全力反對前瞻計畫，當年王惠美家鄉的鹿港溪整治工程，還是由前縣長魏明谷爭取的前瞻計畫來打造，王惠美連改造自己家鄉的計畫都阻擋，如今還好意思說總統不該一味指責工程流標，甩鍋給地方。

    黃秀芳指出，王惠美一就任縣長就標榜自己「最會省錢」，為了一句「省錢」，連前縣長魏明谷任內的「校校有保全」也省下來了。可是，只要是王惠美所提的政見，就算是被批評是不可行的「捷運到南彰」，就說是「今天不做，明天會後悔」，但明明連鹿港捷運都做不了，還要談什麼南彰捷運。

    黃秀芳表示，看到王惠美面對蔡英文總統的批評，果然還是發揮她一貫「牽拖別人」的做法，只會怪東怪西就是不會怪自己，先是怪疫情衝擊，又怪國際營造物價上漲，但就是不會檢討自己主政的縣府效率太差。既然這樣，就換一個願意負責，又願意做事的人來當縣長，扛起彰化建縣300年的重擔！

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