力挺黃秀芳打造綠能首都 蔡英文批彰化淪為「流標縣」

總統蔡英文為彰化縣長候選人黃秀芳打造綠能首都、全面恢復369敬老金政見背書。（記者張聰秋攝）

2022/10/15 19:52

〔記者張聰秋／彰化報導〕總統蔡英文今天第4度到彰化縣輔選，出席民進黨彰化縣長候選人黃秀芳百工百業後援會成立大會，她抨擊，現任縣長王惠美執政不利，彰化太多前瞻基礎建設的計畫一再次流標，留不住產業和人才，稅收和商機都流失，彰化縣快成了「流標縣」。蔡英文呼籲鄉親，彰化發展的機會流失要止血，縣長就要換人做，「選對人會做事」，黃秀芳跟中央同心，知道如何向中央爭取資源，彰化要進步，就要換黃秀芳來做。

蔡英文說，中央有這麼多好的政策，地方需要有好的縣長，與中央一起努力，而可以帶領彰化發展和進步的這個人，就是黃秀芳。黃秀芳要把彰化打造成綠能首都，現在要跟全世界做生意，都需要綠電，要出口產品的企業，以後都要買綠電，才能把產品賣到全世界。企業要買綠電，綠電就在彰化，從現在到2025年，綠能產業將帶動上兆元投資，整個供應鏈上中下游廠商，不只是製造，還有後續安裝、維修，都可以同時發展，同時受惠。

蔡英文強調，彰化的縣政，不能再流標了，彰化的好機會，不能再流失了。彰化有很多好的條件，值得更好的發展。她問在場鄉親，現在的縣長做不到，就讓黃秀芳來做，大家說好不好？彰化跟其他縣市比起來，有綠電稅收的優勢，可是彰化縣民，卻無法享受到經濟發展成果。

蔡英文說，黃秀芳當縣長，她主張善用綠電稅收，全面恢復369敬老禮金，黃秀芳還會用這筆錢設置「青年發展基金」，讓更多年輕人，都能回到家鄉，有好的發展。

話鋒一轉，蔡英文指出，過去這幾年，中央政府推動「前瞻基礎建設計畫」，黃秀芳4年前爭取到26億經費拓寬大埔截水溝的堤岸道路，發包工程卻多次流標，竹塘鄉的衛福大樓也流標9次、彰化很有名的八卦山大佛修復工程也流標了9次。彰化漁港開發案也是一樣。原本規劃風機維修的港口、發展海上遊憩、和休閒娛樂漁業，去年廠商停工解約，重新招標，一再流標。

蔡英文進一步指出，前縣長魏明谷打造風光大縣，本來看好彰化風電發展前景的業者，看到縣府沒有積極處理，現在把計畫都移到其他縣市，彰化留不住產業，技術、人才也留不住，商機和稅收都自然沒有了，彰化發展的機會，自然也失去。

對此，王惠美陣營反擊說，缺工缺料是全國普遍現象，中央的工程也同樣因為疫情衝擊和國際營造物價大幅波動的影響，而一再流標，既然是全國性的問題，蔡總統就不該一味指責、甩鍋給地方。

王惠美陣營指出，雖然工程歷經多次流標，在彰化縣政府團隊持續不斷努力下，爭取追加經費補助，八卦山大佛、竹塘衛福大樓都已在施工中，而彰化市大埔截水溝堤岸道路拓寬工程、彰化漁港碼頭工程都已陸續在12日、13日決標，近日就會辦理開工。

總統蔡英文為彰化縣長候選人黃秀芳站台輔選。（記者張聰秋攝）

彰化縣長候選人黃秀芳在鹿港鎮成立百工百業後援會，黃秀芳拜託大家支持讓她打造綠能首都，彰化要進步就換她來做。 （記者張聰秋攝）

彰化縣長候選人黃秀芳今在鹿港鎮成立百工百業後援會成立大會，黃秀芳懇請鄉親支持，幫她衝高選票。（記者張聰秋攝）

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