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    首頁　>　彰化縣

    撿拖鞋釀禍？「台灣神車」逆向撞「瑞典坦克」 輪胎噴飛

    豐田ALTIS穿越雙黃線逆向行車，與對向VOLVO XC60休旅車發生碰撞，ALTIS左前車頭毀損。 （警方提供）

    豐田ALTIS穿越雙黃線逆向行車，與對向VOLVO XC60休旅車發生碰撞，ALTIS左前車頭毀損。 （警方提供）

    2022/10/15 14:58

    〔記者湯世名／彰化報導〕撿拖鞋釀禍？17歲陳姓少年日前駕駛有「台灣神車」封號的豐田ALTIS，行經彰化縣和美鎮彰新路時突然穿越雙黃線逆向行車，與對向1輛由王姓男子駕駛有「瑞典坦克」稱號的VOLVO XC60休旅車發生碰撞，兩車都毀損，王男休旅車左後輪甚至噴飛，王男輕傷，當地居民指出，陳姓少年疑似為了撿拾拖鞋造成車輛失控釀禍。實際肇事原因與責任由警方釐清。

    和美警分局指出，本月6日陳姓少年無照駕駛家人的轎車外出，中午返家途中行經和美鎮彰新路時，未注意前方動態，跨越車道線與前方對向由王姓男子駕駛的休旅車發生碰撞，造成王男受傷送彰化基督教醫院救治，雙方酒測值均為0。由於休旅車還撞擊電線桿，一度造成當地許多民宅停電，台電人員趕往搶修，2個多小時後復電。

    當地居民今天指出，他們當時聽到巨大的碰撞聲響，外出查看發現豐田ALTIS左側車頭嚴重毀損，VOLVO XC60休旅車左後車輪則噴飛到附近巷弄內，據他們了解，駕駛豐田轎車的陳姓少年疑似為了要撿拾拖鞋而釀禍。

    警方指出，陳姓少年無照駕駛，將依道路交通管理處罰條例開罰6000元以上1萬2000元以下罰鍰，陳姓少年的法定代理人、監護人都要上道路安全講習課程。陳姓少年疑似要撿拾掉落物而釀禍，是否撿拾拖鞋還要釐清，至於實際肇事原因與責任，還要由警方進一步釐清。

    豐田ALTIS穿越雙黃線逆向行車，與對向VOLVO XC60休旅車發生碰撞。 （警方提供）

    豐田ALTIS穿越雙黃線逆向行車，與對向VOLVO XC60休旅車發生碰撞。 （警方提供）

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