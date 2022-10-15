蔡英文下午第4度到「搖擺州」輔選黃秀芳 前進王惠美故鄉拔樁

總統蔡英文（左）今天傍晚到彰化縣鹿港鎮，替縣長候選人黃秀芳（中）站台衝刺選情，這是蔡英文自7月31日來第4度把輔選列車開進彰化縣。（資料照）

2022/10/15 12:28

〔記者張聰秋／彰化報導〕離選戰只剩下41天，一向被視為「搖擺州」的彰化縣，民進黨彰化縣長候選人黃秀芳挑戰尋求連任的國民黨籍候選人王惠美，綠營集中火力為黃秀芳衝刺，總統蔡英文的輔選列車，自今年7月31日到10月2日已3次開進彰化，今天傍晚將第4度前進「搖擺州」，輔選地點還是王惠美的故鄉鹿港鎮，拔樁意味濃。

今天下午4點15分到傍晚6點，彰化縣百工百業挺黃秀芳後援會成立大會在鹿港鎮中正路上的亞太渡假中心舉辦，包括總統蔡英文、內政部長徐國勇、農委會主委陳吉仲、台南市長黃偉哲、中彰澎戰區總督導蘇嘉全、競總後援會總會長陳永昌等人都將到場站台。

彰化縣選情陸戰外表很冷，不過，空軍網路戰打得火熱，現任縣長王惠美挾執政優勢，縣府行政活動也多，頻繁與社區居民接觸，民進黨輔選團隊為了搶年輕選票和中間選民，總統蔡英文、副總統賴清德以及民進黨中央輔選小組，火力集中在輔選造勢和網路討論度，因此，從7月31日起，蔡英文已3次來彰化縣站台，賴清德9月17日起也來過3次，兩人的輔選列車已經6次開進，今天下午蔡英文第4度輔選，也是總統和副總統合計第7次來彰化衝選情。

今年7月才獲提名徵召披綠袍挑戰縣長的彰化縣長候選人黃秀芳，10月2日在總部成立大會談到參選動機，激動落淚，感謝鄉親相挺和幫忙。（黃秀芳競選總部提供）

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