如何讓遊客一來再來 彰化田尾園藝觀光業者想出這招

讓遊客一來再來，田尾園藝觀光業者培訓解説員，今天正式上路。 （記者顏宏駿攝）

2022/10/15 13:51

〔記者顏宏駿／彰化報導〕如何讓遊客想要一來再來？彰化縣田尾公路花園業者看準現在園藝產業五花八門，培訓專門的解說員，這些解說員紮根在地，深諳田尾公路花園300多家園藝店家特色和亮點，帶著遊客深度旅遊，讓遊客了解花藝世界的奧妙。

為了服務遊客，田尾公路花園協會今年擴大培訓解說員，經日前授訓儀式後，今天正式上路，希望帶給遊客不一樣的旅遊感受。

田尾公路花園發展協會理事長詹漢欽說，全台花卉產值一年約180多億元，田尾就占了6到7成，田尾花園產業鍊集中，公路花園內就有300多家園藝業者。

詹漢欽表示，很多遊客到田尾賞花，卻是「入寶山空手而回」，因為太多家，不曉得如何探索園藝植栽的奧妙、如何跟生活融和在一起。

他說，田尾園藝產業經細分有花藝、多肉、香草、蕨類、療癒、草花、花器業…等，透過解說員的帶領，你可以找自己喜歡的遊程，安排DIY，把植物帶入生活美學中。

他表示，這次新加入的解說員，都經過128小時的課程培訓，18小時的志工服務，經過授證，從今天成為田尾園藝觀光的生力軍。解說員需求採預約制，民眾若有需要可在一個禮拜前上「田尾公路花園花展協會」官網預約或聯繫，也可到怡心園旁的遊客中心登記。

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