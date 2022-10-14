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    首頁　>　彰化縣

    社會安全網第一步！ 黃秀芳力推一鄉鎮市至少一公托

    彰化縣長候選人黃秀芳承諾，當選後將讓每一鄉鎮市，都至少有一間公立托嬰中心。（記者劉曉欣攝）

    彰化縣長候選人黃秀芳承諾，當選後將讓每一鄉鎮市，都至少有一間公立托嬰中心。（記者劉曉欣攝）

    2022/10/14 22:49

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣長候選人黃秀芳今天端出「社會福利政策」，力推「一鄉鎮市，至少一公立托嬰中心」，黃秀芳強調，公立托嬰中心必須普設，應該運用現有校舍的閒置空間，不必再蓋新的硬體設施，讓年輕人都可以安心工作。

    黃秀芳表示，社會福利就是要照顧弱勢族群，提供社會安全網，但社會底層往往忙於生計，對於照顧嬰幼兒更是心力交瘁，這時就更需要公部門提供完善、安心的托嬰中心，減輕年輕父母的負擔，讓應該就業的人口都能夠上工，讓嬰幼兒就由專業人員來照顧。

    黃秀芳指出，她如果當選後，將全面推動「一鄉鎮市、至少一公立托嬰中心」，如果還要等到爭取經費、找土地來蓋硬體，這樣速度就太慢了。應該盤點全縣閒置的教室空間，直接改為托嬰中心，才能儘快達到普及，招收更多的嬰幼兒。

    黃秀芳強調，現在公部門做事，很容易淪為本位主義，也就是托嬰中心為社會處業務，但幼兒園、國中小為教育處的業務，造成各作各的事。但她認為只要進行整合，利用國小閒置教室來改成托嬰中心，就可以迅速以最少的錢，讓各鄉鎮市都至少有一家以上的公立托嬰中心，減輕許多新生代父母托嬰的負擔，也能夠放心去工作賺錢。

    黃秀芳強調，當全縣每一個鄉鎮市，至少都有一間公立托嬰中心時，就是讓社會福利從最根本做起，然後串連村里長與社區幹部，共同打造社會安全網，縣長王惠美做不到的，就會她來做，讓縣民都有安全與安心的生活。

    彰化縣長候選人黃秀芳（圖右三）端出社福政見，強調社會安全網就從每個鄉鎮市都有一間公立托嬰中心做起。（記者劉曉欣攝）

    彰化縣長候選人黃秀芳（圖右三）端出社福政見，強調社會安全網就從每個鄉鎮市都有一間公立托嬰中心做起。（記者劉曉欣攝）

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