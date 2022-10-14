不是彰東西！ 彰縣吉祥物定名「夯吉寶」 網民照叫「靜脈曲彰」

彰化爆紅的吉祥物有名字了，新名字叫做「夯吉寶」，但民眾都認為這名字不優，照樣稱呼為「靜脈曲彰」。（彰化縣政府提供）

2022/10/14 20:19

〔記者劉曉欣／彰化報導〕有名字了！彰化縣志願服務吉祥物的命名投票結果出爐，「夯吉寶」以962票奪冠，但許多民眾都不愛這個新名字，在網路上照樣叫「靜脈曲張」，還大呼「這場爛戲到底要玩到什麼時候？有夠悲哀的」！

彰化縣社會處今年9月推出志願服務吉祥物寶寶，因為外型被魔改成「多力多滋」洋芋片而爆紅，日前還出現山寨版的貼圖，還被民眾笑說，山寨版都還比較可愛！

社會處表示，這次命名活動總票數共有2837票，奪冠的「夯吉寶」拿下962票，投稿者取自「地瓜」的台語來命名，其它佳作依序為彰之助、歐邦倪、古力彰、志多星。

社會處強調，雖然這個吉祥物剛推出的時候，收到許多人的批評，但其實吉祥物的肚子包容著彰化26個鄉鎮市，就像地瓜一樣，雖然沒有美麗的外皮，外皮還有點粗糙，可是內心柔軟又有營養，就像志工服務的無私精神。

不過，爆紅吉祥物雖然有了新名字，但許多人直接表達不喜歡，照樣稱呼為「靜脈曲彰」，還認為社會處為何不直接撤銷這個吉祥物，硬是要讓爛戲演到底，既然如此，民眾就自行把吉祥物叫「曲脈曲彰」，還能夠引人會心的一笑！

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