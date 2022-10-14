為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　彰化縣

    不是彰東西！ 彰縣吉祥物定名「夯吉寶」 網民照叫「靜脈曲彰」

    彰化爆紅的吉祥物有名字了，新名字叫做「夯吉寶」，但民眾都認為這名字不優，照樣稱呼為「靜脈曲彰」。（彰化縣政府提供）

    彰化爆紅的吉祥物有名字了，新名字叫做「夯吉寶」，但民眾都認為這名字不優，照樣稱呼為「靜脈曲彰」。（彰化縣政府提供）

    2022/10/14 20:19

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕有名字了！彰化縣志願服務吉祥物的命名投票結果出爐，「夯吉寶」以962票奪冠，但許多民眾都不愛這個新名字，在網路上照樣叫「靜脈曲張」，還大呼「這場爛戲到底要玩到什麼時候？有夠悲哀的」！

    彰化縣社會處今年9月推出志願服務吉祥物寶寶，因為外型被魔改成「多力多滋」洋芋片而爆紅，日前還出現山寨版的貼圖，還被民眾笑說，山寨版都還比較可愛！

    社會處表示，這次命名活動總票數共有2837票，奪冠的「夯吉寶」拿下962票，投稿者取自「地瓜」的台語來命名，其它佳作依序為彰之助、歐邦倪、古力彰、志多星。

    社會處強調，雖然這個吉祥物剛推出的時候，收到許多人的批評，但其實吉祥物的肚子包容著彰化26個鄉鎮市，就像地瓜一樣，雖然沒有美麗的外皮，外皮還有點粗糙，可是內心柔軟又有營養，就像志工服務的無私精神。

    不過，爆紅吉祥物雖然有了新名字，但許多人直接表達不喜歡，照樣稱呼為「靜脈曲彰」，還認為社會處為何不直接撤銷這個吉祥物，硬是要讓爛戲演到底，既然如此，民眾就自行把吉祥物叫「曲脈曲彰」，還能夠引人會心的一笑！

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    吉祥物爆紅發行貼圖彰縣府急澄清「假的」 網友歪樓：比正版可愛
    2022/10/12 16:14

    吉祥物爆紅發行貼圖彰縣府急澄清「假的」 網友歪樓：比正版可愛
    彰化陽春吉祥物「紅到海外」 網友吐槽︰玉米片還是餛飩？
    2022/10/03 17:33

    彰化陽春吉祥物「紅到海外」 網友吐槽︰玉米片還是餛飩？

    來臺東慢食節感受魔幻的香氣盛宴
    彰化吉祥物命名 環團建議：農地違「彰」
    2022/09/28 22:29

    彰化吉祥物命名 環團建議：農地違「彰」
    原版曝光！彰化陽春吉祥物慘遭魔改 他驚呼「發生什麼事」？
    2022/09/28 05:33

    原版曝光！彰化陽春吉祥物慘遭魔改 他驚呼「發生什麼事」？

    以家收藏台灣八景「海口嚥日」百年傳奇之美
    吉祥物魔改「多力多滋」 時力酸爆：整個設計圈大爆炸
    2022/09/27 15:24

    吉祥物魔改「多力多滋」 時力酸爆：整個設計圈大爆炸
    彰化縣吉祥物姓名徵選！網見造型一面倒吐槽：真的有設計嗎？
    2022/09/26 18:52

    彰化縣吉祥物姓名徵選！網見造型一面倒吐槽：真的有設計嗎？
    彰化縣今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播