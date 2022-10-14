烏干達外籍生淪黑工 中州科大前學務長等3人、苗縣府2官員起訴

中州科大外觀。（資料照）

2022/10/14 14:59

〔記者顏宏駿／彰化報導〕學校為了貪110萬元，賠了校譽，毀了台灣國際形象，校長下台，還被處以今年停止招生！轟動一時的彰化縣私立中州科大招收烏干達學生來台就讀衍生打黑工還債的荒謬事件，該案經過彰化地檢署6個月多月的偵查，今天偵查終結，共有校方、仲介公司、苗栗縣府和移民署官員共10人被依《人口販運防制法》、《貪污治罪條例》、《刑法加重詐欺取財》等罪提起公訴。

被起訴的分別有中州科大前學務長柴鈁武、推廣中心主任藍素玲，官員部分則有苗栗縣府青發處副處長涂榮輝、廖姓科員，苗栗的陳姓人力仲介業者等人。

這起案件搞得台灣國際形象大傷，中州科大校長請辭下台，學校被處以110學年度停止招生，但學校從中才獲利193萬9768元（已全數還返烏干達學生），辦案人員大歎，真是得不償失。

整個犯案結構係中州因少子化招生人數銳減，便透過烏干達裔的林姓台僑引進烏干達學生，原本預計招收139名，但因簽證無法過關，只來了16名，被告柴男覺得「人數太少，無利可圖」，便改從學生打黑工來獲益。

該校藍素鈴因為之前引進史瓦帝尼學生與苗栗經營的人力仲介公司的陳男有合作過，雙方便開始第二次合作，而16名烏干達學生一來就背負10萬多元的債務，透過打黑工，吃不好，住不好，每天幾乎喝糖水度日，且他們每個月不到2萬元的工錢全數匯給學校還債，他們不僅拿不到獎學金，更無法上課，學生之一的柯木吉從工作處逃跑並向媒體投訴，整個事件才爆發開來。

起訴書指出，烏干達被派遣到到苗栗望隼公司工作，外籍學生打工法定工時每個月80小時，但烏國學生每月工時都200小時起跳，早已超過台灣的法定工時，如果苗栗縣府能貫徹勞檢，應能揪出不法業者，但因為陳姓人力仲介跟苗栗縣府勞青處關係良好，涂榮輝施壓下屬「放水」，讓望隼免於受罰，而陳男從中獲利200萬元。

彰化地檢署襄閱主任檢察官吳宇軒表示，專案小組經歷4次的搜索，掌握整個集團的犯案結構，公務人員部分對於人口販運勞力剝削之不法情事，應基於法令為相應之調查、處罰，竟違背法令圖利業者人力仲介業者，而做出未違反就業服務法、勞動基準法之認定結論，並不實記載於公務員登載之文書上加以行使。

全案經檢察官偵查終結，被告等人分別以違反人口販運防制法、刑法加重詐欺取財、違反貪污治罪條例、違反個人資料保護法、刑法公務員洩漏國防以外之秘密、行使公務員登載不實文書等罪嫌提起公訴。（15:52更新）

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