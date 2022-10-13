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    三寶貨車逆向直直衝！女駕駛險被撞急煞 怒轟：太誇張了

    白色貨車逆向行駛，發現車輛靠近不減速，還加速離開，女駕駛差點嚇破膽，痛罵太誇張了。（翻攝彰化踢爆網）

    白色貨車逆向行駛，發現車輛靠近不減速，還加速離開，女駕駛差點嚇破膽，痛罵太誇張了。（翻攝彰化踢爆網）

    2022/10/13 23:03

    〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣員林市莒光路昨天下午有輛貨車突然逆向開在內車道上，其他駕駛按喇叭也不讓，甚至還加速直直衝，最後行駛近百米通過路口，才轉進正常車道，不少民眾被嚇壞，痛罵「太誇張了！」

    貨車駕駛誇張行為都被路口監視器拍下，昨天下午3點多，莒光路往東方向剛變換綠燈，一輛白色貨車從巷口駛出，竟直接左轉逆向往西，當時不少機車與汽車已起步，見狀紛紛閃避，一輛紅車更是急煞，還差點發生碰撞。貨車仍然加速直衝通過路口，幸好未發生車禍。

    「完全沒有要閃！」曹姓女駕駛說，當時她準備通過路口，看到一輛大貨車從一旁復興路左轉逆向而來，她趕緊閃大燈示意，大貨車竟完全不理，也不減速，她只好緊急煞車，急轉右側慢車道閃避，差一點就要撞上。曹女也說，貨車逆向就算了，看到車也不停，依然加速往前衝，實在太誇張了！

    員林分局交通分隊長洪文烽說，根據影片顯示，大貨車從復興路違規逆向駛入莒光路車道，研判貨車駕駛應是貪圖方便，不想繞路到對向車道，才會逆向行駛，已違反《道路交通管理處罰條例》第 45 條規定，汽車駕駛人不按遵行之方向行駛，可處新台幣600元以上1800百元以下罰鍰。

    路口監視器拍到，白色貨車從巷口左轉出後直接逆向。（民眾提供）

    路口監視器拍到，白色貨車從巷口左轉出後直接逆向。（民眾提供）

    白色貨車逆向內車道，原本行駛內車道的紅車趕緊踩煞車閃避。（民眾提供）

    白色貨車逆向內車道，原本行駛內車道的紅車趕緊踩煞車閃避。（民眾提供）

    白色貨車逆向還加速直直衝，最後行駛近百米遠通過路口，才轉進正常車道。（民眾提供）

    白色貨車逆向還加速直直衝，最後行駛近百米遠通過路口，才轉進正常車道。（民眾提供）

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