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    二水跑水節迎建縣300年 出動「國王號」載客限量260人！

    彰化「二水國際跑水節」即將登場，今年結合建縣300週年，特地安排DT-668「國王號」蒸汽火車，搭載遊客到二水火車站體驗八堡圳跑水、吃辦桌樂趣。（參山國家風景區管理處提供）

    彰化「二水國際跑水節」即將登場，今年結合建縣300週年，特地安排DT-668「國王號」蒸汽火車，搭載遊客到二水火車站體驗八堡圳跑水、吃辦桌樂趣。（參山國家風景區管理處提供）

    2022/10/13 18:07

    〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣「二水國際跑水節」將於11月5、6日登場，今年結合建縣300週年，交通部觀光局參山國家風景區管理處安排國寶級DT-668「國王號」蒸汽火車，搭載遊客一起到二水體驗八堡圳跑水、吃辦桌樂趣，一次滿足3種體驗，這趟「二水跑水節蒸汽火車之旅」將於14日上午10點在網路開賣，並限量260個座位，額滿為止。

    二水跑水節是彰化年度盛典，因遵循百年傳統，在八堡圳河道下舉行跑水成為特色，鎮民年年舉行重大祭典，近年還發展「跑水馬拉松」，全國唯一，今年結合彰化建縣300年，參山處推出搭蒸汽火車參加跑水節活動，而且出動的是「蒸汽之王」DT-668號，誠意十足。

    參山處今日聯合彰化縣府、二水鄉公所在二水二八水公園舉行車票開賣記者會，副縣長林田富、二水鄉長蘇界欽與參山處長曹忠猷等人與會，眾人象徵性的將大型車票投入Q版的DT-668號，宣告跑水節活動開始暖身。

    「歡迎搭國王號來見女王號！」林田富表示，今年二水跑水節有許多創舉，包刮首創的蒸汽火車之旅，民眾從彰化站搭乘DT-668「國王號」蒸汽火車到二水車站後，可到鄰近的二八水公園參觀「女王號」CT-278蒸汽火車，懷舊復古又浪漫，中午則以辦桌形式品嚐古早味農村鄉宴，下午再體驗跑水樂趣，過程豐富有趣。

    曹忠猶說，國門已經解封，外國遊客也來了，參山處結合二水跑水節推動彰化平原軌道旅遊，希望帶動更多鐵道迷跟遊客帶來彰化觀光，坐蒸汽火車、騎自行車或是品嚐在地農村料理等，三種體驗一次滿足，除此之外，活動當天特別邀請社頭福井食堂老闆陳朝強在社頭站月台叫賣便當，重現5、60年代販售鐵路便當的風情，鐵道迷可把握機會合照留念。

    參山處表示，「二水跑水節蒸汽火車之旅」遊程套票為1199元，包含蒸汽火車彰化站至二水站來回車票、農村饗宴、限量伴手禮及紀念明信片，還加碼送100元市集優惠券，共限額260名，將於14日上午10點在網站開賣。

    二水國際跑水節」將於11月5、6日登場，主辦單位結合蒸汽火車之旅舉行車票開賣記者會，為活動暖身。（記者陳冠備攝）

    二水國際跑水節」將於11月5、6日登場，主辦單位結合蒸汽火車之旅舉行車票開賣記者會，為活動暖身。（記者陳冠備攝）

    彰化站搭乘DT-668「國王號」蒸汽火車到二水車站後，可到鄰近的二八水公園參觀「女王號」CT-278蒸汽火車，「國王見女王」成為這次活動特色。（記者陳冠備攝）

    彰化站搭乘DT-668「國王號」蒸汽火車到二水車站後，可到鄰近的二八水公園參觀「女王號」CT-278蒸汽火車，「國王見女王」成為這次活動特色。（記者陳冠備攝）

    二水國際跑水節將於11月5、6日登場，今年結合建縣300週年推出不少豐富活動。（記者陳冠備攝）

    二水國際跑水節將於11月5、6日登場，今年結合建縣300週年推出不少豐富活動。（記者陳冠備攝）

    二水國際跑水節將於11月5、6日登場，今年結合建縣300週年，推出蒸汽火車之旅、品嚐古早味農村鄉宴等活動。（記者陳冠備攝）

    二水國際跑水節將於11月5、6日登場，今年結合建縣300週年，推出蒸汽火車之旅、品嚐古早味農村鄉宴等活動。（記者陳冠備攝）

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