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    首頁　>　彰化縣

    助青農圓夢、年輕人脫離無殼蝸牛 黃秀芳下猛藥

    民進黨彰化縣長參選人黃秀芳關注到年輕人生活與創業需求。（記者張聰秋攝）

    民進黨彰化縣長參選人黃秀芳關注到年輕人生活與創業需求。（記者張聰秋攝）

    2022/10/13 19:10

    〔記者張聰秋／彰化報導〕房子貴，自備款高，首次買房年齡層越來越高，為了減輕民眾購屋壓力，並幫助年輕人早日擺脫無殼蝸牛族，民進黨彰化縣長參選人黃秀芳表示，她當選後將興建社會住宅2000戶，同時配合中央政策補足不足之處，將辦理首次購屋貸款利息補貼，減輕首購後付款壓力，買房後生活品質不變。

    內政部推動自購住宅貸款利息補貼，地方縣市放款額度最高補助210萬元，優惠利率年限最長20年，黃秀芳將針對設籍彰化縣達到一定時間的首購族，以210萬元補助額度為架構，再加碼提高補助貸款總金額，優惠利率比照中央，藉此減輕未來利率升息時，房貸付款金增加壓縮到生活費用的開銷。

    黃秀芳競選總部發表青年發展政見，包括全縣廣建社會住宅、興辦青創貸款、首次購屋貸款利息補貼，還有青農補助和輔導等面向。

    競總指出，青農需創業資金，黃秀芳當選後規劃每年補助100人，每人最高20萬元的農業經營資金補助，項目包含資材、設施及包裝，另外，配合農委會青農專案貸款，現階段中央每人最高貸款200萬元5年內免付利息，但拿到貸款金就要開始攤還本金，青農貸款意願不高，將來將主動爭取每案貸款前2年免繳還本金，啟動還款寬限期，減輕創業初期籌措周轉金的壓力。

    黃秀芳關注到年輕人返鄉創業最欠缺的資金資源，黃秀芳競選總部表示，在青年在地創業貸款計畫政見，規劃計畫貸款總金額10億元，縣府與26鄉鎮市農會信用部合作，農會貸放資金，縣府補貼利息給農會，每位青年貸款最高200萬元，貸款年限若當週轉金則為5年，做資本材最高可到7年，利率前3年免息，第4年起按定期儲蓄存款1年期收息，如果縣府補貼給農會的利息用2.5%估算，1年補貼利息經費約2500萬元，縣庫負擔得起。

    為人妻為人母的彰化縣長參選人黃秀芳勾勒施政願景，照顧年齡層從小朋友到年輕人與長者都有，選舉造勢活動也打親子溫柔牌，而為幫助年輕人購屋，她的政見包含設籍彰化縣的縣民，首次購屋貸款利息補貼。（記者張聰秋攝）

    為人妻為人母的彰化縣長參選人黃秀芳勾勒施政願景，照顧年齡層從小朋友到年輕人與長者都有，選舉造勢活動也打親子溫柔牌，而為幫助年輕人購屋，她的政見包含設籍彰化縣的縣民，首次購屋貸款利息補貼。（記者張聰秋攝）

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