轟！大貨車煞車失靈連撞3車 孝孫慘死輪下

大貨車連續衝撞休旅車與機車，往前衝百公尺遠才撞擊變電箱停住，其中機車騎士慘死輪下。（記者湯世名攝）

2022/10/13 10:50

〔記者湯世名／彰化報導〕轟！1輛大貨車今天行經彰化縣花壇鄉東外環道下坡路段時，突然失控連續衝撞路口處等紅燈的休旅車與機車，休旅車與機車被撞爛，25歲辛姓男騎士慘遭大貨車輾壓，死狀慘不忍睹，家屬接獲報案前往認屍時幾乎昏厥，大貨車司機下跪道歉。警方初步了解辛男要回員林探望奶奶，沒想到半途遇死劫，初步調查大貨車疑似煞車失靈釀禍，確實肇事原因與責任還要進一步釐清。

彰化警分局指出，這起事故發生在今天上午7時50分左右，巫姓司機駕駛大貨車行經花壇鄉東外環道下坡路段，行至灣福路口時疑因剎車失靈，直接碰撞於路口前停等紅燈的休旅車與機車，大貨車在撞擊後還往前衝了上百公尺遠，撞上路邊變電箱才停住，休旅車車尾與車頭撞爛，辛姓男機車騎士則被大貨車輾壓，當場死亡，死狀甚慘，整輛機車嚴重毀損，辛男的安全帽被壓扁。

警方據報到場封鎖現場，經酒測大貨車與休旅車駕駛都為0。休旅車駕駛表示，他每天都從台中到員林上班，今天當時他突然被大貨車從後方追撞，結果竟然是煞車失靈，為何司機不先往右側偏移去撞路樹？反而是筆直往前衝撞車輛，還因此撞死人。

機車騎士家屬接獲警方通知趕往現場認屍，死者母親當場昏厥，大貨車司機則向家屬下跪表示道歉。警方初步了解，辛姓機車騎士是從台中來彰化，要回員林探望奶奶，沒想到半路遇死劫。警方指出，大貨車司機自稱是煞車失靈，事故肇事原因與責任還要進一步釐清。

大貨車連續衝撞休旅車與機車，其中機車騎士慘死輪下。（記者湯世名攝）

大貨車連續衝撞休旅車與機車，其中機車騎士慘死輪下，車體零件被撞碎。（記者湯世名攝）

大貨車連續衝撞休旅車與機車，其中機車騎士慘死輪下，安全帽被壓扁。（記者湯世名攝）

大貨車連續衝撞休旅車與機車，其中機車騎士慘死輪下，大貨車司機向家屬下跪道歉。（記者湯世名攝）

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