王惠美封街辦市集救永樂商圈 黃秀芳：不能只靠煙火式活動

曾經是人山人海的彰化市永樂商圈，如今繁華不再，也不見人潮。（記者劉曉欣攝）

2022/10/12 21:47

〔記者劉曉欣／彰化報導〕找回彰化市永樂商圈風華！彰化縣長王惠美今天宣布啟動「永樂回來祭」，將透過封街演唱會、特色市集、小旅行與論壇，讓年輕人重新走入永樂商圈。但縣長參選人黃秀芳強調，振興商圈不能只靠煙火式的活動，更重要的是資源整合、配套到位的品牌經營，才能讓永樂商圈永續發展！

黃秀芳表示，彰化市永樂街商圈曾是彰化人逛街第一首選，曾經人山人海，吃喝玩樂樣樣都有，如今商圈繁華不再，縣長王惠美只想靠著辦活動，就要讓人潮回來，這就是「頭痛醫頭、腳痛醫腳」。

黃秀芳強調，花錢辦活動當然會有人潮，但當永樂商圈要封街辦活動，連彰化市民要來都找不到停車位時，這就代表縣府準備的不夠，資源整合不足，配套也不到位，更別說特色市集的攤商，要用水、用電與衛生等公共服務設施的問題，這樣還有誰會想要來逛？

因此，黃秀芳認為，所有彰化人都很希望能夠振興永樂商圈，但眼看中友百貨彰化店在2、3年後就要開幕啟用，永樂商圈的再造就不能用舊思維來做事，也就是不能只是規劃永樂街一條街，而是要納入鄰近的南門市場、民權市場與古廟，串連火車站美食，才能讓永樂商圈有讓人耳目一新的未來。

「永樂回來祭」系列活動將從10月15日登場，將封街辦理演唱會，邀請歌手卓文萱、金曲新人Whyte -?te壞特 、Mingren 蔡明仁、人氣偶像小樂，壓軸演出是實力唱將家家。王惠美強調，只要是在彰化出生、辦理戶口登記的民眾，身分證字號的開頭都是Ｎ，她邀請所有的「Ｎ型神人」，一起回到永樂街，重新認識永樂街。未來也會辦理論壇，透過專業人士與在地民眾一起尋找永樂商圈的新出路。

曾經是人山人海的彰化市永樂商圈，如今繁華不再，也不見人潮。（記者劉曉欣攝）

曾經是人山人海的彰化市永樂商圈，如今繁華不再，也不見人潮。（記者劉曉欣攝）

彰化縣長參選人黃秀芳認為，找回永樂商圈的人潮，就要全新的規劃，串連鄰近的市場與美食一起打造。（黃秀芳競選總部提供）

彰化縣長參選人黃秀芳認為，找回永樂商圈的人潮，就要全新的規劃，串連鄰近的市場與美食一起打造。（黃秀芳競選總部提供）

彰化縣長王惠美（圖左六）宣布「永樂回來祭」啟動！（記者劉曉欣攝）

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