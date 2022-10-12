吉祥物爆紅發行貼圖彰縣府急澄清「假的」 網友歪樓：比正版可愛

彰化縣志願服務吉祥物寶寶正在進行網路命名活動，結果網路已出現山寨版的貼圖。（資料照）

2022/10/12 16:14

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣爆紅吉祥物要推貼圖？有民眾發現網路出現「彰艾咪」貼圖，在魔改的吉祥物加上「太誇彰」、「你是在彰喔」、「靜脈曲彰」等文字。縣府社會處長王蘭心今天澄清，命名活動仍在進行中，並未發行貼圖，將要求下架並保留民事求償追究權利。

彰化縣社會處今年9月推出志願服務吉祥物寶寶，但因為外型被魔改成「多力多滋」洋芋片而在網路爆紅，還紅到海外去。沒想到，今天就出現「彰艾咪」貼圖，貼圖除了加上彰化小吃爌肉飯圖案，並搭配文字。

社會處長王蘭心強調，目前網路所見的志願服務吉祥物貼圖，並非縣府所製作，因為網路命名活動還在進行中，明天才會截止，請民眾不要購買，也不要流傳，將會要求下架，對於任何涉及商業使用的侵權行為，都會保持法律追訴權。

王蘭心指出，彰化縣政府保有吉祥物設計與外觀的著作權，不會作為商業使用，如果未來有開發周邊產品，也會作為公益使用，來幫助弱勢族群。

不過，有民眾看到吉祥物的山寨版貼圖後表示，「為什麼山寨版還比較可愛？」，對於這款貼圖的意見則是兩極，有人直接說「不會買」，有人則認為「還不買爆」，但有人更直接說，「誰換掉吉祥物我選誰」，獲得最多人的點頭按讚。

彰化縣吉祥物爆紅之後，竟然貼圖都出現山寨版。（取自網路）

彰化縣吉祥物因為遭到魔改而爆紅，目前命名活動仍在繼續中。（彰化縣政府提供）

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