建城300年沒燈會 綠營批：王惠美讓彰化失去光榮感

民進黨彰化縣議員參選人吳為杰，不滿彰化縣長王惠美一念之差，讓彰化失去光榮感。（吳為杰團隊提供）

2022/10/12 13:26

〔記者陳冠備／彰化報導〕台灣燈會公布2024年、2025年主辦城市，分別由台南市、桃園市舉辦，其中台南市適逢建城400年，已令不少人引頸期盼，對此彰化縣前縣長魏明谷表示「非常遺憾」，民進黨彰化縣議員參選人吳為杰則在臉書發文，彰化在2020年也有機會在建城300年前夕舉辦燈會，沒想到縣長王惠美一上任就推掉主辦權，他痛批王惠美短視保守，一念之差讓彰化黑暗7年，也害彰化變成一座失去光榮感的城市！

吳為杰表示，王惠美上任4年，加上2023年至2025年燈會主辦權已宣布，所以共有7年的燈會都不在彰化舉辦，這讓大家失去看見彰化的機會，尤其彰化將迎接建城300年，沒有了「台灣燈會」這個賣點，他不解彰化縣政府要靠什麼來行銷彰化？

吳為杰說，每年的台灣燈會在政府努力行銷下，已成為台灣接軌國際觀光的一大盛事，主辦城市就像辦奧運一樣全城總動員，因為拼的是全體城市的光榮感，就像彰化知名的「田中馬」，每次活動都吸引上萬民眾「秒殺」來感受田中鄉親的「人情味」，這就是主辦單位與田中鎮民眾努力出來的光榮感，

吳為杰說，王惠美可以小看自己，但不能小看彰化人，身為一個縣長，應該把願景告訴縣民，並帶領大家去追求，4年前魏明谷縣長為大家許了一個願「舉辦台灣燈會」，並且付諸行動，不過王縣長顯然低估了彰化人的能量，一上任就膽小得棄辦台灣燈會，還引發彰化人的憤怒，彰化有很多優秀人才和企業，王惠美一天到晚也說彰化有很多軟實力，那當初為何要自打嘴巴棄辦台灣燈會？

吳為杰說，歷史上還沒聽過有那個縣市棄辦燈會，但現在他想問王縣長，4年過去了，她還有去爭取台灣燈會主辦權嗎？彰化不需要一個沒有信心的縣長，我也想喊「我彰化我驕傲」，而不是失去光榮感的城市。

「找回彰化光榮感！」，吳為杰說，日前副總統賴清德到彰化站台，就指出「彰化進步停頓，也讓彰化的『光榮感』逐漸流失，如果縣長推動不力就換人來做」。對此他也相當認同，看著其他縣市觀光發展突飛猛進，彰化已經沒有原地踏步的本錢了，他認為，田中高鐵站區跟員林一八四都有廣大腹地可舉辦燈會，也能創造廣大經濟，彰化現在就需要一位有擔當的縣長，民進黨彰化縣長參選人黃秀芳參選後就喊出要幫彰化找回燈會，所以一定要選出能帶領彰化找回光榮感的人。

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