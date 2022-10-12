為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　彰化縣

    彰化「雙刀男」隨機追砍路人 驚悚畫面曝光

    彰化「雙刀男」持菜刀沿路揮舞，看見車子就會自動靠近企圖破壞。（杜小姐提供）

    彰化「雙刀男」持菜刀沿路揮舞，看見車子就會自動靠近企圖破壞。（杜小姐提供）

    2022/10/12 12:51

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣日前傳出「雙刀男」隨機追砍路人霸佔超商事件，今天追砍畫面曝光了！當時在車上直擊的民眾都說，真的嚇壞了，尤其是車上的小孩更是大哭大叫，還好「雙刀男」最後被優勢警力壓制逮捕，才讓人鬆了一口氣！

    杜姓女子表示，當天丈夫開車行經秀水鄉番花路，突然看到路旁有男子走到馬路上，當時就提高警覺，她當時坐在副駕駛座猛然一看，這名男子竟然是拿著兩把菜刀朝他們前方的車輛亂砍，但前方的車輛往左閃過去了，他們也連忙往左閃開。

    杜女指出，原本以為這位「雙刀男」是跟前方車主有行車糾紛，但後來發現「雙刀男」竟然繼續在馬路上走，然後朝他們後方的車輛走去，直接拿刀就往後方車輛的擋風玻璃砸，砸的聲音很大聲，他們在車子裡都聽得到，真是嚇壞了。當時他們心想，還好他們是開車，不是騎機車，不然這下子就慘了。

    而遭到「雙刀男」砸壞擋風玻璃的林男表示，他當時看到「雙刀男」站在馬路中央，要閃要避也都來不及，只能眼睜睜看著對方拿著菜刀往擋風玻璃砸，車上的妻小全都嚇到大哭大叫。

    鹿港警分局表示，36歲蘇姓男子持刀在秀水鄉番花路沿路揮舞，先後破壞民宅門窗與車輛，最後闖進超商破壞，還搶走店內商品來吃，警方以優勢警力攻堅逮捕，落網時的蘇男有酒精反應，精神狀態不佳，全案訊後將移送彰化地檢署偵辦，但犯案動機仍待釐清。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    彰化「雙刀男」持菜刀沿路揮舞，看見車子就會自動靠近企圖破壞。（杜小姐提供）

    彰化「雙刀男」持菜刀沿路揮舞，看見車子就會自動靠近企圖破壞。（杜小姐提供）

    彰化雙刀男在沿途揮舞損壞民宅與車輛後，轉往超商霸佔吃東西。（民眾提供）

    彰化雙刀男在沿途揮舞損壞民宅與車輛後，轉往超商霸佔吃東西。（民眾提供）

    彰化「雙刀男」在秀水鄉番花路持刀揮舞，見到車子來了，就從路旁跑到路中央，直接朝車子走過去，企圖砸車破壞。（杜小姐提供）

    彰化「雙刀男」在秀水鄉番花路持刀揮舞，見到車子來了，就從路旁跑到路中央，直接朝車子走過去，企圖砸車破壞。（杜小姐提供）

    彰化雙刀男企圖奪下警棍，所幸最後警方以優勢警力壓制逮捕。（彰化警方提供）

    彰化雙刀男企圖奪下警棍，所幸最後警方以優勢警力壓制逮捕。（彰化警方提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    蘭嶼大亂鬥…小琉球遊客曾砍人「開膛」 快打警力支援方式曝光
    2022/10/11 23:59

    蘭嶼大亂鬥…小琉球遊客曾砍人「開膛」 快打警力支援方式曝光
    「雙刀男」隨機追砍路人霸佔超商 警攻堅畫面曝光
    2022/10/10 23:56

    「雙刀男」隨機追砍路人霸佔超商 警攻堅畫面曝光

    6招改善口臭問題 別讓壞口氣影響社交
    彰化秀水驚傳男子持雙刀砍路人搶超商 大批警力圍捕壓制
    2022/10/10 20:58

    彰化秀水驚傳男子持雙刀砍路人搶超商 大批警力圍捕壓制
    高雄驚傳街頭砍人！ 男幫喬債被砍傷
    2022/09/24 19:39

    高雄驚傳街頭砍人！ 男幫喬債被砍傷

    以家收藏台灣八景「海口嚥日」百年傳奇之美
    機車引擎太大聲惹禍？布袋商港北堤 男遭5、6人狠砍濺血
    2022/09/22 21:33

    機車引擎太大聲惹禍？布袋商港北堤 男遭5、6人狠砍濺血
    彰化縣今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播