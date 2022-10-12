彰化「雙刀男」隨機追砍路人 驚悚畫面曝光

彰化「雙刀男」持菜刀沿路揮舞，看見車子就會自動靠近企圖破壞。（杜小姐提供）

2022/10/12 12:51

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣日前傳出「雙刀男」隨機追砍路人霸佔超商事件，今天追砍畫面曝光了！當時在車上直擊的民眾都說，真的嚇壞了，尤其是車上的小孩更是大哭大叫，還好「雙刀男」最後被優勢警力壓制逮捕，才讓人鬆了一口氣！

杜姓女子表示，當天丈夫開車行經秀水鄉番花路，突然看到路旁有男子走到馬路上，當時就提高警覺，她當時坐在副駕駛座猛然一看，這名男子竟然是拿著兩把菜刀朝他們前方的車輛亂砍，但前方的車輛往左閃過去了，他們也連忙往左閃開。

杜女指出，原本以為這位「雙刀男」是跟前方車主有行車糾紛，但後來發現「雙刀男」竟然繼續在馬路上走，然後朝他們後方的車輛走去，直接拿刀就往後方車輛的擋風玻璃砸，砸的聲音很大聲，他們在車子裡都聽得到，真是嚇壞了。當時他們心想，還好他們是開車，不是騎機車，不然這下子就慘了。

而遭到「雙刀男」砸壞擋風玻璃的林男表示，他當時看到「雙刀男」站在馬路中央，要閃要避也都來不及，只能眼睜睜看著對方拿著菜刀往擋風玻璃砸，車上的妻小全都嚇到大哭大叫。

鹿港警分局表示，36歲蘇姓男子持刀在秀水鄉番花路沿路揮舞，先後破壞民宅門窗與車輛，最後闖進超商破壞，還搶走店內商品來吃，警方以優勢警力攻堅逮捕，落網時的蘇男有酒精反應，精神狀態不佳，全案訊後將移送彰化地檢署偵辦，但犯案動機仍待釐清。

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彰化「雙刀男」持菜刀沿路揮舞，看見車子就會自動靠近企圖破壞。（杜小姐提供）

彰化雙刀男在沿途揮舞損壞民宅與車輛後，轉往超商霸佔吃東西。（民眾提供）

彰化「雙刀男」在秀水鄉番花路持刀揮舞，見到車子來了，就從路旁跑到路中央，直接朝車子走過去，企圖砸車破壞。（杜小姐提供）

彰化雙刀男企圖奪下警棍，所幸最後警方以優勢警力壓制逮捕。（彰化警方提供）

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