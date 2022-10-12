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    首頁　>　彰化縣

    你打得開嗎？百年神秘保險櫃 懸賞高手「開箱」

    這座保險櫃距今近百年歷史，芬園鄉長林世明決定祭出5000元獎金徵求開鎖高手「開箱」。（圖由林世明提供）

    這座保險櫃距今近百年歷史，芬園鄉長林世明決定祭出5000元獎金徵求開鎖高手「開箱」。（圖由林世明提供）

    2022/10/12 12:11

    〔記者湯世名／彰化報導〕裡面有金條？彰化縣芬園鄉縣定古蹟芬園庄役場，為日治時期的鄉公所，最近在修繕過程中，陸續取出多項珍貴的歷史文物及照片，其中1座從日治時期塵封至今的神祕保險櫃，吸引眾人目光，有人打趣稱「搞不好有金條」。鄉長林世明說，這座保險櫃距今近百年歷史，沒人知道密碼，鑰匙也不知去向，考倒不少人，因此鄉公所決定祭出5000元獎金徵求開鎖高手「開箱」，希望一窺櫃中秘密。

    林世明說，芬園庄役場是日治時期的舊公所，是彰化縣定古蹟，目前由文化部補助經費修繕中。最近修繕工程中，許許多多的文物及老照片陸續出土，承載著老一輩鄉親的共同記憶，流淌在歷史照片裡的芬園故事，他認為應該要呈現給鄉民，讓鄉親認識這座具有重要意義的古蹟建築。

    在出土的相關珍貴文物中，要屬1座神秘的保險櫃最引人矚目，這座保險櫃為日治時期遺留至今，保險櫃上有密碼鎖與鑰匙孔，由於年代久遠，沒人知道密碼，鑰匙也不知去向，大家想盡辦法都打不開，有人打趣稱「搞不好有鈔票、金條」，還有人認為應該是日治時期的文件或照片，另有人認為「可能甚麼都沒有」。

    經過測量，這座鐵製保險櫃高120公分，重200公斤，為揭開神秘保險櫃保存的究竟是什麼物品，鄉公所決定從17日起至11月30日止在芬緣卡打車驛站公開懸賞開鎖高手前來挑戰解鎖，懸賞獎金為5000元，歡迎各方英雄好漢一起來試試，在不破壞保險櫃的前提下「開箱」，看看保險櫃裡面到底放了哪些寶物。不過林世明也說，若開鎖發現裡面有貴重物品，依法屬於公有財產。

    芬園庄役場古文物及歷史照片展，即日起至11月30日止，在芬園鄉芬草路2段290號芬緣卡打車驛站展出，讓民眾搶先一睹芬園的舊場景，找回彼此共同的歷史記憶。

    芬園庄役場古文物及歷史照片展，即日起至11月30日止，在芬緣卡打車驛站展出。（圖由林世明提供）

    芬園庄役場古文物及歷史照片展，即日起至11月30日止，在芬緣卡打車驛站展出。（圖由林世明提供）

    芬園庄役場古文物及歷史照片展，即日起至11月30日在芬緣卡打車驛站展出。（圖由林世明提供）

    芬園庄役場古文物及歷史照片展，即日起至11月30日在芬緣卡打車驛站展出。（圖由林世明提供）

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