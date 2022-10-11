有夠臭！彰化雜木堆置場連燒120小時 縣府：至少開罰16萬

彰化埤頭彰水路4段一處雜木堆置場，因不明原因起火，消防員連續救災120小時終於將火撲滅。（記者陳冠備攝）

2022/10/11 20:38

〔記者陳冠備／彰化報導〕空氣好臭！彰化縣埤頭鄉彰水路4段一處近千坪的雜木堆置場已經連續燃燒5天，導致附近空氣品質不佳，經彰化縣消防局全力灌救，終於在今（11）日下午將火苗全數撲滅，這場火警意外仍在調查起火原因，但彰化縣政府認為該堆置場已違反都市計畫法、空氣污染防制法規定，將合計開罰至少16萬元，並寄出限期改善通知單，要求業者在15天內必須清除所有雜木，並恢復農地原貌。

消防隊表示，6日中午獲報該堆置場不明原因失火，立即派遣埤頭、北斗、田尾等轄區所管16個分隊輪流灌水滅火，出動含義消約100人次，經連續灑水120小時，終於在11日下午撲滅最後火苗跟悶燒雜木堆。

彰化縣消防局第四大隊指出，該雜木堆置場約一千坪，大多堆積路樹修剪後的樹枝、樹葉或雜木等，若不慎引燃就一發不可收拾，目前起火原因仍待火調人員調查。

有夠臭！附近民眾表示，沒想到附近有一處雜木堆置場，應是最近幾年才成立，民眾認為，堆積一堆木材很危險，且現場不見專業預防措施，結果發生火災就是燒光光，還造成嚴重空氣污染，受害的都是百姓，政府應該要懲罰。

對此，彰化縣環保局表示，經查該雜牧場燃燒造成空氣品質惡臭屬實，將依空氣污染防治法開罰10萬元；縣府地政處表示，該雜木場位在非都市計畫區的農牧用地，已違區域計畫法，可裁罰10萬元罰鍰，並寄出限期改善通知單，文到後15天內應恢復農地原貌，否則將視情節採累進裁罰。

該雜木堆置場約1000坪，大多堆積路樹修剪後的樹枝、樹葉或雜木等，6日不明起火後，雜木幾乎燃燒殆盡。（彰化縣消防局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法