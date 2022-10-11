彰化縣總預算變了！王惠美比魏明谷多100億 原因曝光

彰化縣今在芳苑鄉成立全縣第322個社區照顧關懷據點，縣長王惠美（右4）希望藉由擴充關懷據點讓長者走出家門，來上課學東西活動筋骨，延緩老化，健康又長壽。（縣府提供）

2022/10/11 22:03

〔記者張聰秋／彰化報導〕選戰倒數，民進黨彰化縣長參選人黃秀芳日前在與福興鄉長參選人蔣煙燈聯合競選總部成立大會上指出，目前彰化縣政府年度總預算比前朝縣長魏明谷任內多出100億元，縣長王惠美編列預算時社會福利卻縮水；縣府不甘示弱，今天（11日）反擊，增加預算跟中央補助經費有關，該有的社福照樣有，「369重陽敬老金」只是增加「排富」避免拖垮財政。

彰化縣年度總預算資料，魏明谷任內每年平均歲出總預算約410.43億元，王惠美上任第1年歲出預算500.71億元，是彰化縣總預算首次超過500億元，但這是魏明谷卸任前編列、王惠美上任後執行，隔年起才算王惠美編列的預算。

也就是說，2020年起才能算是王惠美的「帳」，而2020年、2021年連續2年歲出總預算各為476.62億元、499.25億元，今年2022年攀升為566.04億元，相較於前朝魏明谷每年平均總預算多出約100億元。

縣府主計處表示，總預算多出與中央補助校園冷氣和中央廚房，以及多項重大交通和道路建設，中央核撥補助款金額高有關。

對於有長者批評縣府讓「369重陽敬老金」縮水到只剩1000元，多位縣議員也曾在議會定期會質詢，王惠美解釋，錢要花在刀口上，到目前為止，全縣已成立322個社區照顧關懷據點，從無到有，找土地蓋活動中心、找資源做好無障礙空間或共餐必用廚房設備，據點也要有人關懷長者，同時請運動老師指導長者活動筋骨，縣府要補助經費維持據點運作順暢，不僅如此，縣府也不斷強化長青卡使用功能，鼓勵長輩走出來，照顧長者不是發錢就能讓長者有感，全方位周全考量不至於顧此失彼。

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