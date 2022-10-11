弱勢女下體過敏 竟是家貧一天限用3片衛生棉

彰化家扶中心發現經濟弱勢女孩月經貧窮問題，在國際女孩日邀集慈善單位關注，最後勸募逾2萬8800片衛生棉，預計可幫助受扶助弱勢2400位女性半年份用量。（記者陳冠備攝）

2022/10/11 18:12

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣一名單親爸爸撫養4名女兒，因收入不穩定而節省開銷，規定女兒們在月事來時一天只能用3片衛生棉，女兒們應急只能用衛生紙代替，導致出現下體過敏等症狀。彰化家扶中心今（11日）在國際女孩日邀集慈善單位關注，最後勸募逾2萬8800片衛生棉，預計可幫助受扶助弱勢2400位女性半年份用量。

根據統計，台灣女性一生大約花7至9萬元購買生理用品，金額雖不大，但對貧困家庭而言卻構成困擾，彰化家扶中心目前受助家庭從國小5年級至52歲中年婦女約有2400位，其中有部分女孩因節省使用衛生棉導致產生婦女疾病，為此家扶中心舉行勸募，獲得皇穹陵紀念花園、甜源生技、員林國際蘭馨交流協會、彰化觀慈宮慈善會、華嵐國際同濟會等團體響應。

彰化家扶今日舉行「月經貧窮，『為』弱勢女性族群發『聲』，響應『棉』薄之力衛生棉募集」記者會暨捐贈儀式，會中邀請30名本國籍，原住民及越南、中國等地的新住民受助家庭女性們一起出席，民進黨彰化縣長參選人黃秀芳、縣議員參選人吳為杰及縣政府參議王玟升等人與會。

「國中時月經來了不知道怎麼辦！」，黃秀芳說，當時上課一半發現月經來了，有點不知所措，幸好同學們私下傳授經驗才免於尷尬，現在衛生棉普及了，但仍有很多弱勢家庭的女孩因經濟無足夠衛生棉使用，導致發生健康問題，她認為家扶利用國際女孩日發聲很有意義，希望大眾能更重視女性權益。

受扶助的楊姓大一女學生說，她和妹妹都喜歡打球，運動量大，很需要替換衛生棉，因為沒錢買足夠衛生棉，每次用到濕到不能再濕才換新的，非常不舒服，透過這次活動已收到足夠半年使用的量，感謝善心者幫忙，他們終於能安心運動。

彰化家扶中心主任王震光表示，「月經貧窮」已是經濟弱勢的女性的議題之一，這不僅是健康問題，更是社會問題，也是人權議題，為此彰化家扶首次進行勸募衛生棉，在各企業及社團拋磚引玉下，第一波已募集2萬8800片衛生棉，預計可幫助受扶助弱勢2400位女性半年份用量，也期盼未來有其他衛生棉廠商或社會大眾持續捐贈，讓這群貧困家庭的女性未來生理期衛生棉不虞匱乏。捐款專線04-7569336、04-8370590，劃撥帳號00271389家扶基金會彰化分事務所，指定「月經貧窮」。

彰化家扶中心受扶助媽媽領取半年份的衛生棉。（記者陳冠備攝）

彰化家扶舉行「為」弱勢女性族群發「聲」，響應「棉」薄之力衛生棉募集記者會暨捐贈儀式，民進黨彰化縣長參選人黃秀芳（前排左6）、縣議員參選人吳為杰（前排右5）等人與會。（記者陳冠備攝）

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