為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　彰化縣

    369敬老金 黃秀芳提全面恢復、王惠美主張排富

    彰化縣長參選人黃秀芳最近掃街拜票，很多民眾抱怨社福縮水，又以369重陽敬老金縮水到只剩1000元，反彈最大。（黃秀芳競選總部提供）

    彰化縣長參選人黃秀芳最近掃街拜票，很多民眾抱怨社福縮水，又以369重陽敬老金縮水到只剩1000元，反彈最大。（黃秀芳競選總部提供）

    2022/10/11 16:52

    〔記者張聰秋／彰化報導〕九九重陽節當天鹿港一群長者拉白布條，抗議縣長王惠美廢369剝削老人的福利，而距離選戰只剩1個多月，重陽敬老禮金成了綠藍攻防戰，民進黨主張從綠能稅收的歲入全面恢復發放，國民黨則主張排富，錢用在刀口上，長者要照顧的地方很多，不是撒幣就能讓長者有感。

    在長者社會福利政見，黃秀芳提出全面恢復發放重陽敬老金369的競選政見，宣傳旗幟也在大街小巷出現；多次輔選造勢場合，黃秀芳抨擊縣長王惠美的執政團隊，少了這筆369敬老金的社福，王惠美執政後社福預算，居然還能比前縣長魏明谷多出100億元。

    黃秀芳說，「王惠美做不到，黃秀芳來做！」她當選積極主張，彰化外海的綠能稅收，就應該留住一半給彰化縣民，她也會維持目前各項社福支出包含營養午餐在內，由綠能稅收新增福利支出，全方位增加縣民福祉。

    王惠美在議會答覆議員質詢，反駁敬老金縮水並強調只是啟動排富，長者要照顧的地方很多，補助經費讓關懷據點運作順暢，實質做到照顧長者。

    王惠美說，她上任後努力擴充社區照顧關懷據點，目前已成長到第322個，為了成立這些據點，要做很多的事情，比如說找土地蓋活動中心，有活動中心但無障礙空間或者廚房不足，縣府協助充實設施，據點運作順暢金錢和人力缺一不可，縣府估算若據點開放1天補助10幾萬元、3天40幾萬、5天補助90幾萬元，外加1個行政人員，協助關懷、量體溫、安排課程，讓長輩在關懷據點可以玩桌遊、學畫圖、學手工藝等，同時請運動老師教長者運動，鍛鍊肌肉強壯，也安排午餐，這些計畫前提都要有經費挹注關懷據點，才動得起來。

    王惠美強調，錢花在刀口上，該花則花，不該用絕不浪費公帑一毛錢。

    彰化縣長王惠美（中）主張重陽敬老金排富推動，長者要照顧的地方很多，不是發錢就能讓長者有感。（記者張聰秋攝）

    彰化縣長王惠美（中）主張重陽敬老金排富推動，長者要照顧的地方很多，不是發錢就能讓長者有感。（記者張聰秋攝）

    重陽節剛過，當天鹿港縣立體育場前，有一群長者拉著白布條走上街頭，抗議縣長王惠美廢369，剝削長者的福利。（民眾提供）

    重陽節剛過，當天鹿港縣立體育場前，有一群長者拉著白布條走上街頭，抗議縣長王惠美廢369，剝削長者的福利。（民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    黃秀芳競總化身「水樂園」 上千親子湧入玩到底
    2022/10/10 18:50

    黃秀芳競總化身「水樂園」 上千親子湧入玩到底
    伊登頂「台灣神帽」9度奪冠 王惠美：彰化縣以他為榮
    2022/10/09 18:42

    伊登頂「台灣神帽」9度奪冠 王惠美：彰化縣以他為榮
    前朝爭取的重大建設都停滯 黃秀芳：王惠美4年蓋不起來、發包不出去
    2022/10/08 19:18

    前朝爭取的重大建設都停滯 黃秀芳：王惠美4年蓋不起來、發包不出去
    連假首日黃秀芳「北斗、和美秀」 人潮大爆滿
    2022/10/08 18:01

    連假首日黃秀芳「北斗、和美秀」 人潮大爆滿
    彰化縣今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播