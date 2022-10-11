369敬老金 黃秀芳提全面恢復、王惠美主張排富

彰化縣長參選人黃秀芳最近掃街拜票，很多民眾抱怨社福縮水，又以369重陽敬老金縮水到只剩1000元，反彈最大。（黃秀芳競選總部提供）

2022/10/11 16:52

〔記者張聰秋／彰化報導〕九九重陽節當天鹿港一群長者拉白布條，抗議縣長王惠美廢369剝削老人的福利，而距離選戰只剩1個多月，重陽敬老禮金成了綠藍攻防戰，民進黨主張從綠能稅收的歲入全面恢復發放，國民黨則主張排富，錢用在刀口上，長者要照顧的地方很多，不是撒幣就能讓長者有感。

在長者社會福利政見，黃秀芳提出全面恢復發放重陽敬老金369的競選政見，宣傳旗幟也在大街小巷出現；多次輔選造勢場合，黃秀芳抨擊縣長王惠美的執政團隊，少了這筆369敬老金的社福，王惠美執政後社福預算，居然還能比前縣長魏明谷多出100億元。

黃秀芳說，「王惠美做不到，黃秀芳來做！」她當選積極主張，彰化外海的綠能稅收，就應該留住一半給彰化縣民，她也會維持目前各項社福支出包含營養午餐在內，由綠能稅收新增福利支出，全方位增加縣民福祉。

王惠美在議會答覆議員質詢，反駁敬老金縮水並強調只是啟動排富，長者要照顧的地方很多，補助經費讓關懷據點運作順暢，實質做到照顧長者。

王惠美說，她上任後努力擴充社區照顧關懷據點，目前已成長到第322個，為了成立這些據點，要做很多的事情，比如說找土地蓋活動中心，有活動中心但無障礙空間或者廚房不足，縣府協助充實設施，據點運作順暢金錢和人力缺一不可，縣府估算若據點開放1天補助10幾萬元、3天40幾萬、5天補助90幾萬元，外加1個行政人員，協助關懷、量體溫、安排課程，讓長輩在關懷據點可以玩桌遊、學畫圖、學手工藝等，同時請運動老師教長者運動，鍛鍊肌肉強壯，也安排午餐，這些計畫前提都要有經費挹注關懷據點，才動得起來。

王惠美強調，錢花在刀口上，該花則花，不該用絕不浪費公帑一毛錢。

彰化縣長王惠美（中）主張重陽敬老金排富推動，長者要照顧的地方很多，不是發錢就能讓長者有感。（記者張聰秋攝）

重陽節剛過，當天鹿港縣立體育場前，有一群長者拉著白布條走上街頭，抗議縣長王惠美廢369，剝削長者的福利。（民眾提供）

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