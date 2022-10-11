選舉看板被「挖臉」、警追查是菜販試刀 陳秀寶、張雅晴難以置信

彰化縣鹿港鎮代表張雅晴尋求連任，立委陳秀寶掛名推薦，結果看板上的陳秀寶照片人頭卻被挖掉了。（張雅晴提供）

2022/10/11 15:12

〔記者劉曉欣／彰化報導〕難以置信！彰化縣立委陳秀寶推薦鹿港鎮代表張雅晴的「同框」選舉看板，日前被人用刀把陳秀寶照片的臉「挖」走了，警方追查到是菜販拿鐮刀在電桿磨刀，接著就用選舉看板試試刀峰利不利。但陳秀寶認為，這個理由很牽強，很難令人相信！

鹿港警分局表示，這起破壞選舉看板事件發生後，員警立即調閱路口監視器，發現有位男子行為可疑，追查粘男到案說明。66歲的粘男坦承，因為他是菜販，覺得鐮刀不利，就在電線桿上磨刀，磨好之後，就看到電桿上有選舉看板，就割了一小塊來試刀。

警方指出，當員警找到粘男時，粘男整個人都嚇到，沒想到只是「試刀」，卻觸犯了毀損罪嫌，還要到派出所做筆錄。粘男事後非常後悔，沒想到，這樣的動作引來關切還觸法，直呼下次再也不敢了。粘男在訊後，則以毀損罪嫌函送偵辦。

不過，陳秀寶認為「試刀」的理由真是太瞎了，怎麼聽都很牽強，很難讓人相信。但她也強調，這樣破壞選舉看板的行為並不可取，服務團隊去報案，就是要民眾有所警惕與收斂。如果民眾對於民意代表有意見，都可以用理性的方式來表達，千萬不要用不當或是觸法的行為。

張雅晴也指出，當她聽到粘男的理由時，內心覺得這理由太不可思議，因為，把看板挖掉的部分，剛好就是立委的臉，這樣也太過「剛好」了吧，報案就是認為此風不可長，這樣的行徑需要受到約束與譴責。

彰化縣鹿港鎮民代表張雅晴由立委陳秀寶掛名推薦，看板上陳秀寶的人頭卻被人挖走了。（張雅晴提供）

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