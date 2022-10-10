「雙刀男」隨機追砍路人霸佔超商 警攻堅畫面曝光

蘇男霸占超商吃霸王餐，還一度作勢搶奪警棍，被員警制伏。 （警方提供）

2022/10/10 23:56

〔記者湯世名／彰化報導〕36歲蘇姓男子今天傍晚酒後持雙刀在秀水鄉番花路上闖入民宅，還朝往來車輛揮砍，造成多輛汽車受損，後來直接闖入超商破壞，搶走店內商品食用，警方據報派出大批員警趕往超商，蘇男見狀躲入倉庫，優勢警力攻堅將他趕出倉庫，他還一度作勢搶奪警棍，被員警以大外割制伏。警方指出，蘇男疑似精神狀況不佳，做案動機還要釐清，已將蘇男移送彰化地檢署偵辦。

鹿港警分局於今天傍晚接獲民眾報案指出，蘇姓男子在秀水鄉番花路段沿路毀損民眾物品後進入超商。分局接獲報案後立即派出警力到達現場，發現蘇男正佔據於超商櫃台內，且在食用物品。蘇男發現警方來到，立即躲入倉庫，警方見狀進行強制作為，準備電擊槍隨時給予電擊，並將其趕出倉庫後，蘇男發現員警持警棍對峙，還一度作勢要搶奪警棍，所幸優勢警力一擁而上，在櫃檯側方將其制服。

警方調閱相關監視器畫面，蘇男除造成車輛及住宅毀損外，尚無主動攻擊旁人行為，其行為疑似精神狀況不佳，相關動機尚待釐清。

稍早有一段影片在網路上PO出，顯示有1名民眾騎機車行經花壇鄉明德街時，曾經遇到過蘇男，蘇男竟在該輛機車經過時，突然起腳要絆倒機車，該名民眾趕緊閃躲才未摔車，這段影片PO出時引發議論，有民眾稱他的朋友被蘇男持剪刀追殺，還有人稱蘇男是「鄭捷第二」，人心惶惶。

警方發現蘇男疑似有喝酒，且他並無地緣關係，為何會獨自跑到秀水鄉且對民宅、路人與路過車輛進行無差別攻擊，警方還要進一步釐清。警方指出蘇男有公共危險前科，偵訊後依竊盜、恐嚇、毀損、危害公共安全等罪嫌移送法辦。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

蘇男闖入超商霸占櫃台內吃霸王餐，店員嚇得奪門而出。 （民眾提供）

蘇男霸占超商吃霸王餐，還一度作勢搶奪警棍，被員警以大外割制伏。 （警方提供）

蘇男隨機攻擊路人與車輛還霸占超商吃霸王餐，被警方制伏移送法辦。 （警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法