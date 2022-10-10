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    首頁　>　彰化縣

    彰化秀水驚傳男子持雙刀砍路人搶超商 大批警力圍捕壓制

    1名男子今天傍晚持雙刀闖入民宅，還朝往來車輛與路人揮砍，更衝入超商破壞，搶走店內商品食用，警方一度與蘇男對峙。 （民眾提供）

    1名男子今天傍晚持雙刀闖入民宅，還朝往來車輛與路人揮砍，更衝入超商破壞，搶走店內商品食用，警方一度與蘇男對峙。 （民眾提供）

    2022/10/10 20:58

    〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣秀水鄉驚傳無差別攻擊！36歲蘇姓男子今天傍晚持雙刀在番花路上闖入民宅，還朝往來車輛與路人揮砍，造成多輛汽車受損，蘇男更衝入超商大肆破壞，搶走店內商品食用，警方據報派出大批員警荷槍實彈趕往超商，一度與蘇男對峙，現場有大批民眾圍觀，警方趁蘇男戒備鬆懈時一擁而上將他制伏，其做案原因已展開釐清。

    鹿港警分局今天傍晚接獲民眾報案指出，蘇姓男子闖入秀水鄉番花路一處民宅，以石頭敲破門窗侵入，並取走屋內2把菜刀及1支手機，緊接著破壞一處民宅倉庫，破壞落地鋁門窗強化玻璃破損、1面窗戶玻璃破損，窗戶下壁板破損，蘇男還持刀作勢攻擊陳姓男子，所幸未受傷。

    蘇男隨後走在番花路上，以石頭攻擊章姓男子駕駛的汽車造成車輛毀損，蘇男再手持雙菜刀攻擊另一輛路過的汽車，造成前擋風玻璃毀損。最終蘇男手持菜刀敲擊路邊一家超商落地窗、踹門後進入店內，再破壞門市內電腦、拿取店內商品食用，店員嚇得奪門而出。

    犯嫌疑喝酒又無地緣關係 警查犯案動機

    鹿港警分局據報派出大批員警趕往現場，發現蘇男持2把菜刀佔據於超商櫃台內，還大口吃著食物，警匪展開對峙，最終警方趁蘇男戒備鬆懈時一擁而上將他制伏，帶回派出所。

    警方發現蘇男疑似有喝酒，且他並無地緣關係，為何會獨自跑到秀水鄉且對民宅、路人與路過車輛進行無差別攻擊，警方還要進一步釐清。警方指出蘇男有公共危險前科，其所為已觸犯刑法竊盜、恐嚇、毀損、危害公共安全等罪嫌。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    1名男子今天傍晚持雙刀闖入民宅，還朝往來車輛與路人揮砍，更衝入超商破壞搶走店內商品食用，鹿港警方派出大批警力圍捕，現場聚集民眾圍觀。 （民眾提供）

    1名男子今天傍晚持雙刀闖入民宅，還朝往來車輛與路人揮砍，更衝入超商破壞搶走店內商品食用，鹿港警方派出大批警力圍捕，現場聚集民眾圍觀。 （民眾提供）

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