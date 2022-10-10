黃秀芳競總化身「水樂園」 上千親子湧入玩到底

小朋友泡在大水池，現場「巨型泡泡槍」還噴進一道道的泡沫，看到孩子天真無邪的笑容及親子溫馨的互動，彰化縣長參選人黃秀芳直呼內心很感動。 （記者張聰秋攝）

2022/10/10 18:50

〔記者張聰秋／彰化報導〕今天是雙十連假最後1天，民進黨彰化縣長參選人黃秀芳競選總部，化身變成「水樂園」，不僅安排「秀芳姐姐YOYO親子列車」，還有充氣溜滑梯、跳跳床、親子水池、氣墊城堡，上千名親子湧入玩到底，為連續假期帶來完美的句點。黃秀芳強調，看到親子開心的笑容，這就是她要為彰化鄉親創造的價值！

黃秀芳說，中央政府落實0到6歲國家養政策，她也提出一鄉鎮一共融公園、一鄉鎮一公共托嬰中心，目的就是要減輕年輕父母的壓力，縣政府也有義務規劃更多的親子空間、活動，滿足更多親子的需求，目睹場內親子的笑容，她內心也十分的感動，這就是她要為鄉親創造的天倫之樂。

下午彰化市氣溫約24度，舒適涼爽，約3點30分開始，「秀芳姐姐YOYO親子列車」開進黃秀芳競總旁空地，YOYO家族的天竺鼠姐姐、柳丁哥哥帶動唱，吸引幼童圍在舞台前唱唱跳跳，黃秀芳也到場逐一向親子打招呼。

現場最受歡迎的除了YOYO家族，還有充氣溜滑梯水池、泡泡水池，幼童在水池中享受無憂無慮的嬉鬧，現場「巨型泡泡槍」還噴進一道道的泡沫，看到孩子天真無邪的笑容及親子溫馨的互動，黃秀芳直呼內心很感動。

民進黨彰化縣長參選人黃秀芳競選總部，今天下午化身變成「水樂園」，縣議員莊陞漢、彰化市長林世賢、市代江炳輝到場同樂。（記者張聰秋攝）

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