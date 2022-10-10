為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　彰化縣

    國慶連假報復出遊 田尾公路花園店家:吃到大補丸

    田尾公路花園遊園車是當地景氣指標，國慶連假「一車難求」。（資料照）

    田尾公路花園遊園車是當地景氣指標，國慶連假「一車難求」。（資料照）

    2022/10/10 13:56

    〔記者顏宏駿／彰化報導〕國慶連假，報復性出遊人潮湧現，彰化縣田尾公路花園遊園車出現「一車難求」的情況，這種盛況只有在疫情前的春節連假才看得到，店家說「久旱逢甘霖，終於吃到大補丸」。

    會造成這種盛況除了民眾報復性出遊外，最主要是縣府結合店家舉辦「園藝設計展-新植感生活」活動，總共有23個園藝展點，遊客享卡租車8折優惠，還能兌換盆栽小禮物。

    當地松錳租車業者說，電力遊園車是田尾公路花園的特色交通工具，出租多寡成為檢視當地旅遊業景氣的指標，過去被租光的時間通常只有春節連假，但自從疫情爆發，遊客人數盪到谷底，而這次國慶連假每一家租車店車子都被租光，下午3點過後就都排不到車子。

    「鳳凰花園」負責人許再生說，國慶連假的人潮直逼以往過年連假，因為大家悶太久了，剛好「園藝設計展」在此時登場，租車打卡有8折優惠，遊客湧現，店家吃到「大補丸」。

    許再生說，這次有23間在地商家舉辦系列品牌日活動，有植物創作體驗、花園互動尋寶、主題植物特展、深度植人導覽、達人藝樹展演、展場限定活動、庭院音樂派對等精彩活動，田尾公路花園協會劉漢欽理事長全力協助店家一起把活動辦好，許多店家推出「好康活動」因此有效吸引人潮。

    田尾鄉長林守政表示，這個活動因為店家熱心參與，把田尾公路花園的價值做出來，在地很多園藝業者都到外地從事園藝造景、設計工作，透過這次設計展，互相觀摩，讓在地園藝業者能夠提升園藝設計上的技術，吸引更多遊客進來。

    國慶連假田尾公路花園遊客大爆發，店家吃到「大補丸」。（記者顏宏駿攝）

    國慶連假田尾公路花園遊客大爆發，店家吃到「大補丸」。（記者顏宏駿攝）

    國慶連假田尾公路花園遊客大爆發，店家吃到「大補丸」。（記者顏宏駿攝）

    國慶連假田尾公路花園遊客大爆發，店家吃到「大補丸」。（記者顏宏駿攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    國慶出遊免費玩！北市各兒童場館推免費優惠
    2022/10/10 10:33

    國慶出遊免費玩！北市各兒童場館推免費優惠
    國慶連假夜釣因雨泡湯 通緝犯遇警攔查落網
    2022/10/10 10:16

    國慶連假夜釣因雨泡湯 通緝犯遇警攔查落網

    仁武澄德特區優勢 公園概念輕豪宅夯
    搶國慶連假商機 高市農業局推「吉10型樂」型農市集
    2022/10/09 20:01

    搶國慶連假商機 高市農業局推「吉10型樂」型農市集
    國慶連假台南遊客人數再創新高 安平米奇米妮最吸睛
    2022/10/09 16:43

    國慶連假台南遊客人數再創新高 安平米奇米妮最吸睛
    彰化縣今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播