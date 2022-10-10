國慶連假報復出遊 田尾公路花園店家:吃到大補丸

田尾公路花園遊園車是當地景氣指標，國慶連假「一車難求」。（資料照）

2022/10/10 13:56

〔記者顏宏駿／彰化報導〕國慶連假，報復性出遊人潮湧現，彰化縣田尾公路花園遊園車出現「一車難求」的情況，這種盛況只有在疫情前的春節連假才看得到，店家說「久旱逢甘霖，終於吃到大補丸」。

會造成這種盛況除了民眾報復性出遊外，最主要是縣府結合店家舉辦「園藝設計展-新植感生活」活動，總共有23個園藝展點，遊客享卡租車8折優惠，還能兌換盆栽小禮物。

當地松錳租車業者說，電力遊園車是田尾公路花園的特色交通工具，出租多寡成為檢視當地旅遊業景氣的指標，過去被租光的時間通常只有春節連假，但自從疫情爆發，遊客人數盪到谷底，而這次國慶連假每一家租車店車子都被租光，下午3點過後就都排不到車子。

「鳳凰花園」負責人許再生說，國慶連假的人潮直逼以往過年連假，因為大家悶太久了，剛好「園藝設計展」在此時登場，租車打卡有8折優惠，遊客湧現，店家吃到「大補丸」。

許再生說，這次有23間在地商家舉辦系列品牌日活動，有植物創作體驗、花園互動尋寶、主題植物特展、深度植人導覽、達人藝樹展演、展場限定活動、庭院音樂派對等精彩活動，田尾公路花園協會劉漢欽理事長全力協助店家一起把活動辦好，許多店家推出「好康活動」因此有效吸引人潮。

田尾鄉長林守政表示，這個活動因為店家熱心參與，把田尾公路花園的價值做出來，在地很多園藝業者都到外地從事園藝造景、設計工作，透過這次設計展，互相觀摩，讓在地園藝業者能夠提升園藝設計上的技術，吸引更多遊客進來。

國慶連假田尾公路花園遊客大爆發，店家吃到「大補丸」。（記者顏宏駿攝）

國慶連假田尾公路花園遊客大爆發，店家吃到「大補丸」。（記者顏宏駿攝）

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