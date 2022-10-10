道歉了！闖危樓造成社會不安「晚安小雞」到案

「晩安小雞」做完筆錄後開直播道歉。（翻攝「晩安小雞」粉專）

2022/10/10 09:08

〔記者顏宏駿／彰化報導〕「晚安小雞」日前夜闖彰化縣員林市危樓「黃金帝國」直播探險，出現遊民對他拿刀追殺，還說「這裡曾發生命案」而觸法，昨天他到員林派出所製作筆錄，他承認「私闖」，對業主很抱歉，但對於畫面中出現遊民追殺，堅稱「沒造假」。

昨天他到員林派出所做筆錄時「黃金帝國」管理員也到場，對於自己未經許可擅自進入大樓內部表示「很抱歉」，他說，做「我們靈異探險直播」這行，難免要做這種事，「我真的很抱歉」，從事探險直播以來，和解金已花了6位數。

警方另一追查重點是「遊民追殺引發社會恐慌」，警方問他「為什麼被追殺了，還不趕快逃出大樓，而是跑到房間反鎖做工商服務？」「晚安小雞」說，這一段絕沒有造假，他說，他們總共探險兩層樓，遊民出現在第二層樓，他們因為聽到怪聲音，走過去，才發現有人，「我不知道遊民為何會出現在那裡」，但遠遠看，遊民旁邊確實有夜燈、食物、酒瓶，但他強調，自己沒有看得很清楚。

管理員向他說，「大樓內部哪裡有遊民，沒水沒電，要怎麼生活？但你的直播出現追殺的遊民，已經造成員林人的恐慌，一點社會道德心都沒有，靠網路賺錢、賺聲量也要有分寸」。

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