可惡！選舉看板連推薦人都遭殃 立委陳秀寶慘遭「挖」臉！

彰化縣鹿港鎮代表張雅晴的選舉看板慘遭破壞，竟然被「挖掉」推薦人、立委陳秀寶的人像臉部。（張雅晴提供）

2022/10/09 23:58

〔記者劉曉欣／彰化報導〕有夠過分！彰化縣立委陳秀寶推薦尋求連任的鹿港鎮代表張雅晴的「同框」選舉看板，今晚驚傳被人用美工刀破壞，竟然直接把印在看板上陳秀寶照片的臉「挖」走了！陳秀寶表示，她真的都嚇到了，也會擔心自己與團隊的安全，呼籲選民有意見也要理性表達。

鹿港警分局鹿港派出所指出，員警今晚約8點左右在市區巡邏，在行經鹿港鎮媽祖路、復興南路與光復路口一帶的便利超商前方，發現鹿港鎮代表張雅晴的選舉看板，竟然被割掉一小塊，割掉的地方剛好是看板上印著立委陳秀寶的臉部，馬上與鎮代張雅晴聯絡並通報。

警方表示，這次選舉看板被破壞的地方為推薦人的臉部，將會調閱路口監視器全力追查，以釐清破壞人的動機。

張雅晴指出，她的選舉看板，以前也曾整面被偷過，但這次竟然是挖掉推薦人的臉，她覺得這樣的做法真是太恐怖了，因為，再怎樣不喜歡參選人或是推薦人，都不能夠去破壞，何況用美工刀直接把看板上所印的人像臉部挖下來，真的令人感到又生氣又害怕。

陳秀寶今晚在跑行程趕攤時，得知張雅晴的選舉看板被破壞，但遭人破壞的竟是自己人像臉部時，她直言自己「真的嚇到了」。因為，她參選也遇過選舉看板的竹架被割掉，或是布條被割斷，但看板上的人像臉部被「挖掉」，這還是第一次，因為人心難測，難免都會覺得緊張。

陳秀寶強調，台灣是民主自由的國家，如果服務團隊有做不好的地方，也要理性表達；有需要改善的地方，也歡迎來向服務處反應。她也提醒團隊成員與自己，要更加注意人身安全。

鹿港鎮代表張雅晴原本是陳秀寶服務處的助理，4年前參選鹿港鎮代表，順利當選。而陳秀寶為前立委陳進丁的女兒，兩年前從縣議員轉換跑道問鼎國會，也成功接下父親的政治棒子。

鹿港鎮代表張雅晴的選舉看板，上頭印有推薦人、立委陳秀寶的照片。（張雅晴提供）

彰化縣鹿港鎮民代表張雅晴，原為立委陳秀寶在擔任縣議員時期的助理。（取自張雅晴臉書）

彰化縣立委陳秀寶為前立委陳進丁的女兒，從縣議員轉換跑道參選立委，成功接下父親的棒子。（取自陳秀寶臉書）

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