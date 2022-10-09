彰化馬拉松嘉年華鳴槍 跆拳「戰神」朱木炎領跑

彰化縣馬拉松嘉年華登場，首場比賽由「就愛竹塘米環鄉馬拉松賽」打頭陣，吸引1400名跑者參與，場面熱鬧（記者陳冠備攝）

2022/10/09 21:24

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣馬拉松嘉年華將從10月至12月登場，首場「就愛竹塘米環鄉馬拉松賽」今日鳴槍開跑，並由代言人「台灣戰神」跆拳道高手朱木炎領跑，帶領1400位跑者們一起環繞半個竹塘鄉，這場馬拉松亦結合竹塘鄉農會100年慶祝活動，沿途提供不少特色補給，包括當地竹塘米冰棒、烤雞、三層肉等，讓跑者沿途欣賞農村風情，及體驗濃厚的人情味。

每逢秋季，彰化縣內結合境內鄉鎮觀光特色舉行馬拉松嘉年華季，今年首場賽事「就愛竹塘米環鄉馬拉松賽」打頭陣，接下來還有10月15日的「彰化社頭織足健走」、10月30日「員林市獅子盃親子路跑」、11月6日「戀戀二水跑水馬拉松」及11月13日重頭戲「台灣米倉田中馬拉松」，最後12月4日「二林伯立歐蕎麥公益路跑」結尾，共6場，幾乎每2周就有一場比賽，已成為彰化年度特色。

彰化縣長王惠美今日與朱木炎等人一起為活動鳴槍，場面熱鬧。王惠美表示，竹塘米經常拿到全國冠軍，更讓大家都心甘情願跑數百里遠來竹塘買米，讓大家好奇竹塘是什麼樣的地方，這次竹塘農會結合百週年活動推出環鄉路跑活動，相當有創意，同時準備在地特產米冰棒、冠軍米食等補給站，讓遠道馳來的跑者飽覽冠軍米鄉的農村風情及濃厚的人情味。

竹塘鄉農會總幹事詹光信說，感謝大家參與馬拉松賽，一起歡慶竹塘鄉農會百周年紀念，這次與會者沿途除了可以品嚐竹塘米作的美食佳餚，完賽者還能拿到百周年慶金幣與在地農產，讓大家都可以歡度一個健康又開心的國慶連假。

彰化縣馬拉松嘉年華開跑，代言人「台灣戰神」朱木炎（手持麥克風者）與彰化縣長王惠美（左8）等人一起為活動鳴槍領跑。（記者陳冠備攝）

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