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    首頁　>　彰化縣

    讓新住民學台灣話 黃秀芳：也讓新台灣之子會說媽媽的話

    挺起來！彰化縣長參選人黃秀芳（圖左三）成立新住民後援會，新住民與民進黨女性幹部都來力挺。（記者劉曉欣攝）

    挺起來！彰化縣長參選人黃秀芳（圖左三）成立新住民後援會，新住民與民進黨女性幹部都來力挺。（記者劉曉欣攝）

    2022/10/09 18:47

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕讓新住民為台灣注入新的動能！彰化縣長參選人黃秀芳今天（9日）提出「新住民8大政見」，建構「以家庭為中心」的個案服務模式，協助全縣約兩萬多位的新住民在生活、語言與文化的學習與適應，讓新住民會說台灣話，也讓「新台灣之子」會說媽媽的話！

    黃秀芳今天成立「新住民後援會」，現場有近百位新住民出席，全部都穿著家鄉的傳統服裝，並送上來自象徵「高票當選」的家鄉美食，預祝黃秀芳順利當選。

    黃秀芳指出，彰化縣的新住民超過2萬人，主要來自東南亞國家與中國，新住民來到台灣，面對語言、生活與文化的挑戰與衝擊，都需要公部門更多的協助。

    黃秀芳強調，她認為縣府在新住民政策上做得不夠，應該要做得更多，因此，她提出「新住民8大政見」，建構「以家庭為中心」的個案服務模式，也就是提供家庭整合性的福利服務，而不只是單一面向的協助。

    黃秀芳指出，新住民要融入台灣社會，最重要的學習語言，除了國語以外，還包括在地族群的母語，因此，要開辦新住民的語言學習班，讓新住民在生活溝通沒有障礙，並在新住民職涯輔導員的協助下，進而能順利跨入職場，也能全力拚經濟。

    黃秀芳表示，新住民來自不同的國家，每個國家都有不同的節慶與文化，這些也都將成為台灣族群融合新文化最佳養分。因此，增辦新住民多元文化節慶活動，補助社區、社團來舉辦活動，讓彰化成為尊重多元文化的大縣。

    除了讓新住民融入台灣，黃秀芳強調，「新台灣之子」也應該學會說媽媽的母語，這都將是台灣在開拓新南向政策最大的動能，因為「新台灣之子」在台灣長大與求學，能夠帶著台灣經驗，加上會說媽媽的母語，就可以成為台灣前進東南亞國家最好的生力軍，促進彰化產業在海外事業推展，讓台灣企業向海外擴張經營版圖。

    來自越南的新住民送上綠豆糕，祝彰化縣長參選人黃秀芳（圖左二）高票當選。（記者劉曉欣攝）

    來自越南的新住民送上綠豆糕，祝彰化縣長參選人黃秀芳（圖左二）高票當選。（記者劉曉欣攝）

    彰化縣長參選人黃秀芳（圖右四）成立新住民後援會，有近百位新住民出席力挺。（記者劉曉欣攝）

    彰化縣長參選人黃秀芳（圖右四）成立新住民後援會，有近百位新住民出席力挺。（記者劉曉欣攝）

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