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    「台灣神帽」發威克魔咒 伊登9度拿下世界鐵人三項冠軍

    挪威鐵人三項好手伊登，9日戴上彰化「埔鹽順澤宮」帽，參加夏威夷IRONMAN世錦賽，以破紀錄的7小時40分24秒拿下冠軍，這是伊登戴上「順澤宮」帽參賽的第9冠，繼續延續必勝法則。（翻攝網站）

    挪威鐵人三項好手伊登，9日戴上彰化「埔鹽順澤宮」帽，參加夏威夷IRONMAN世錦賽，以破紀錄的7小時40分24秒拿下冠軍，這是伊登戴上「順澤宮」帽參賽的第9冠，繼續延續必勝法則。（翻攝網站）

    2022/10/09 16:38

    〔記者陳冠備／彰化報導〕台灣「神帽」又發威！挪威鐵人三項好手伊登今（9日）戴上彰化「埔鹽順澤宮」帽子，出戰在夏威夷舉辦的IRONMAN世錦賽，以破紀錄的7小時40分24秒拿下冠軍，這是伊登戴上「順澤宮」帽子參賽的第9冠！伊登賽後表示，「一度擔心陷入島的魔咒，最後終於超越，才相信我的帽子比這座島的魔咒更強」。埔鹽順澤宮致上恭喜表示，伊登屢創驚奇，讓人感到不可思議，感謝他相信玄天上帝帶來的力量。

    伊登首次參加夏威夷IRONMAN世錦賽（俗稱Kona），全長226公里，包括游泳3.8公里、騎車180公里、全馬42.2公里，依登在最後全馬項目，以2小時36分15秒打破賽道紀錄，最後總成績7小時40分24秒也打破大會紀錄，拿下金牌。

    不過該賽事共有4個人打破大會紀錄，競爭相當激烈，伊登直到最後路跑項目才脫穎而出率先壓線，伊登賽後說道，「這真的太難了，最後10公里擔心陷入島的魔咒，雖然追過領先者，還是擔心會被吞噬，但是他認為他的帽子一定比魔咒更強」等語。

    消息傳來彰化，順澤宮也立即施放鞭炮恭喜，恰巧遇上雙十連假，吸引逾800位民眾來拿冠軍帽，比平常假日多了7倍，拿帽民眾們也都覺得與有榮焉。

    順澤宮總幹事陳守欽表示，這是伊登戴「順澤宮」帽參賽的第9冠，認為伊登展現世界第一的實力讓人感到不可思議，感謝他相信玄天上帝帶來的力量。

    彰化埔鹽順澤宮一早就出現人龍，排隊拿冠軍帽。（記者陳冠備攝）

    彰化埔鹽順澤宮一早就出現人龍，排隊拿冠軍帽。（記者陳冠備攝）

    「埔鹽順澤宮」帽子已經成為不少運動競賽選手的幸運物，求帽風潮仍在延續。（記者陳冠備攝）

    「埔鹽順澤宮」帽子已經成為不少運動競賽選手的幸運物，求帽風潮仍在延續。（記者陳冠備攝）

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